https://ria.ru/20240206/karlson-1925659679.html

Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным

Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным - РИА Новости, 06.02.2024

Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным

В Кремле не комментируют передвижения американского журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:58

2024-02-06T12:58

2024-02-06T12:59

такер карлсон

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не комментируют передвижения американского журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждается в Кремле. Как передавал корреспондент РИА Новости, автомобиль, на котором Карлсон, предположительно, перемещается по Москве, в понедельник вечером покинул территорию администрации президента РФ. "Я никак не комментирую, никак не комментирую передвижения американского журналиста", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240206/karlson-1925657942.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

такер карлсон, владимир путин, россия, дмитрий песков