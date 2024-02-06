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Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным - РИА Новости, 06.02.2024
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12:58 06.02.2024 (обновлено: 12:59 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/karlson-1925659679.html
Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным
Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным - РИА Новости, 06.02.2024
Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным
В Кремле не комментируют передвижения американского журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:58
2024-02-06T12:59
такер карлсон
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не комментируют передвижения американского журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждается в Кремле. Как передавал корреспондент РИА Новости, автомобиль, на котором Карлсон, предположительно, перемещается по Москве, в понедельник вечером покинул территорию администрации президента РФ. "Я никак не комментирую, никак не комментирую передвижения американского журналиста", - сказал Песков журналистам.
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такер карлсон, владимир путин, россия, дмитрий песков
Такер Карлсон, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным

Песков заявил, что Кремль не комментирует передвижения Такера Карлсона

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Кремле не комментируют передвижения американского журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждается в Кремле. Как передавал корреспондент РИА Новости, автомобиль, на котором Карлсон, предположительно, перемещается по Москве, в понедельник вечером покинул территорию администрации президента РФ.
"Я никак не комментирую, никак не комментирую передвижения американского журналиста", - сказал Песков журналистам.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина
12:52
 
Такер КарлсонВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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