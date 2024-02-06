https://ria.ru/20240206/karlson-1925658537.html

"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом

"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом - РИА Новости, 06.02.2024

"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом

"Мастерская новых медиа" пригласила американского журналиста Такера Карлсона встретиться с участниками программы и поделиться опытом, ответ пока не поступал,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:53

2024-02-06T12:53

2024-02-06T12:53

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москва

россия

такер карлсон

большой театр

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" пригласила американского журналиста Такера Карлсона встретиться с участниками программы и поделиться опытом, ответ пока не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Мастерская новых медиа" направила приглашение Такеру Карлсону с предложением встретиться с участниками программы. В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления", - сообщили агентству в пресс-службе Там уточнили, что ответ на приглашение "пока не поступал". Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что ему пока нечего сообщить об интервью Путина зарубежным СМИ, добавив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. "Мастерская новых медиа" - проект АНО "Диалог" и АНО "Россия – страна возможностей", занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.

https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html

https://radiosputnik.ru/20240206/karlson-1925596673.html

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общество, сша, москва, россия, такер карлсон, большой театр, владимир путин, дмитрий песков