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"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом - РИА Новости, 06.02.2024
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12:53 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/karlson-1925658537.html
"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом
"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом - РИА Новости, 06.02.2024
"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом
"Мастерская новых медиа" пригласила американского журналиста Такера Карлсона встретиться с участниками программы и поделиться опытом, ответ пока не поступал,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:53
2024-02-06T12:53
общество
сша
москва
россия
такер карлсон
большой театр
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" пригласила американского журналиста Такера Карлсона встретиться с участниками программы и поделиться опытом, ответ пока не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Мастерская новых медиа" направила приглашение Такеру Карлсону с предложением встретиться с участниками программы. В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления", - сообщили агентству в пресс-службе Там уточнили, что ответ на приглашение "пока не поступал". Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что ему пока нечего сообщить об интервью Путина зарубежным СМИ, добавив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. "Мастерская новых медиа" - проект АНО "Диалог" и АНО "Россия – страна возможностей", занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
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общество, сша, москва, россия, такер карлсон, большой театр, владимир путин, дмитрий песков
Общество, США, Москва, Россия, Такер Карлсон, Большой театр, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом

"Мастерская новых медиа" пригласила Карлсона встретиться с участниками программы

© AP Photo / Lynne SladkyТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" пригласила американского журналиста Такера Карлсона встретиться с участниками программы и поделиться опытом, ответ пока не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Мастерская новых медиа" направила приглашение Такеру Карлсону с предложением встретиться с участниками программы. В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления", - сообщили агентству в пресс-службе
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Там уточнили, что ответ на приглашение "пока не поступал".
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что ему пока нечего сообщить об интервью Путина зарубежным СМИ, добавив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
"Мастерская новых медиа" - проект АНО "Диалог" и АНО "Россия – страна возможностей", занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.
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ОбществоСШАМоскваРоссияТакер КарлсонБольшой театрВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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