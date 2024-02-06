"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом
"Мастерская новых медиа" пригласила Карлсона встретиться с участниками программы
© AP Photo / Lynne SladkyТакер Карлсон
© AP Photo / Lynne Sladky
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Мастерская новых медиа" пригласила американского журналиста Такера Карлсона встретиться с участниками программы и поделиться опытом, ответ пока не поступал, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Мастерская новых медиа" направила приглашение Такеру Карлсону с предложением встретиться с участниками программы. В Мастерской часто выступают известные медиадеятели, политики, которые делятся своим опытом и отвечают на вопросы участников. Мастерская готова к обсуждению дат и возможных вариантов выступления", - сообщили агентству в пресс-службе
Там уточнили, что ответ на приглашение "пока не поступал".
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что ему пока нечего сообщить об интервью Путина зарубежным СМИ, добавив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
"Мастерская новых медиа" - проект АНО "Диалог" и АНО "Россия – страна возможностей", занимается переподготовкой профессионалов в новых медиа.