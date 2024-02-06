https://ria.ru/20240206/karlson-1925657942.html

В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина

В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина - РИА Новости, 06.02.2024

В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина

Европейские политики опасаются разоблачения их лжи в ходе возможного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:52

2024-02-06T12:52

2024-02-06T12:52

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флориан филиппо

евросоюз

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Европейские политики опасаются разоблачения их лжи в ходе возможного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!" — отметил он.Филиппо подчеркнул, что некоторые европейские депутаты даже призывают запретить Карлсону пребывать на территории Евросоюза."Они называют себя самопровозглашенными представителями "лагеря добра", но не поддерживают свободу слова, инакомыслие, дебаты и правду!" — резюмировал французский политик.Ранее Telegram-канал Mash писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в заявил Die Weltwoche, что хотел пообщаться с российским лидером, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20240205/karlson-1925539402.html

https://ria.ru/20240205/prizyvy-1925487524.html

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