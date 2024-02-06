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В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина - РИА Новости, 06.02.2024
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12:52 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/karlson-1925657942.html
В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина
В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина - РИА Новости, 06.02.2024
В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина
Европейские политики опасаются разоблачения их лжи в ходе возможного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:52
2024-02-06T12:52
в мире
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сша
такер карлсон
владимир путин
флориан филиппо
евросоюз
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Европейские политики опасаются разоблачения их лжи в ходе возможного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!" — отметил он.Филиппо подчеркнул, что некоторые европейские депутаты даже призывают запретить Карлсону пребывать на территории Евросоюза."Они называют себя самопровозглашенными представителями "лагеря добра", но не поддерживают свободу слова, инакомыслие, дебаты и правду!" — резюмировал французский политик.Ранее Telegram-канал Mash писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в заявил Die Weltwoche, что хотел пообщаться с российским лидером, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20240205/karlson-1925539402.html
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в мире, россия, москва, сша, такер карлсон, владимир путин, флориан филиппо, евросоюз, большой театр
В мире, Россия, Москва, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Евросоюз, Большой театр
В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина

Политик Филиппо: в ЕС паникуют из-за возможного интервью Путина Такеру Карлсону

© AP Photo / Lynne SladkyТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Европейские политики опасаются разоблачения их лжи в ходе возможного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Они паникуют, потому что лгут, и ложь выйдет для них боком!" — отметил он.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Машина, в которой может ездить Карлсон, выехала из администрации президента
Вчера, 18:24
Филиппо подчеркнул, что некоторые европейские депутаты даже призывают запретить Карлсону пребывать на территории Евросоюза.
"Они называют себя самопровозглашенными представителями "лагеря добра", но не поддерживают свободу слова, инакомыслие, дебаты и правду!" — резюмировал французский политик.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в заявил Die Weltwoche, что хотел пообщаться с российским лидером, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Маск осудил призывы запретить журналисту Карлсону въезд в США
Вчера, 14:31
 
В миреРоссияМоскваСШАТакер КарлсонВладимир ПутинФлориан ФилиппоЕвросоюзБольшой театр
 
 
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