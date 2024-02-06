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Журналиста Карлсона пригласили посетить Крым - РИА Новости, 06.02.2024
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07:52 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/karlson-1925595704.html
Журналиста Карлсона пригласили посетить Крым
Журналиста Карлсона пригласили посетить Крым - РИА Новости, 06.02.2024
Журналиста Карлсона пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:52
2024-02-06T07:52
такер карлсон
россия
украина
москва
юрий гемпель
оон
большой театр
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым. "Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров и познакомиться с живущими тут людьми. У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами что происходило и что происходит в Крыму", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, за последние десять лет российский Крым посетили иностранные политические и общественные деятели, а также журналисты из многих стран мира, в том числе западных. "Мы открыты для гостей, готовых рассказать всему миру объективную правду о жизни крымчан и их пути домой – в Россию", - подчеркнул Гемпель. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240206/inervyu-1925581545.html
https://radiosputnik.ru/20240205/intervyu-1925498390.html
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такер карлсон, россия, украина, москва, юрий гемпель, оон, большой театр, владимир путин
Такер Карлсон, Россия, Украина, Москва, Юрий Гемпель, ООН, Большой театр, Владимир Путин
Журналиста Карлсона пригласили посетить Крым

Крымский депутат Гемпель пригласил журналиста Карлсона посетить полуостров

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым.
«
"Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров и познакомиться с живущими тут людьми. У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами что происходило и что происходит в Крыму", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, за последние десять лет российский Крым посетили иностранные политические и общественные деятели, а также журналисты из многих стран мира, в том числе западных.
"Мы открыты для гостей, готовых рассказать всему миру объективную правду о жизни крымчан и их пути домой – в Россию", - подчеркнул Гемпель.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Кеннеди-младший заявил о праве журналиста Карлсона взять интервью у Путина
02:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент РФ В. Путин
СМИ: в Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону
Вчера, 15:11
 
Такер КарлсонРоссияУкраинаМоскваЮрий ГемпельООНБольшой театрВладимир Путин
 
 
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