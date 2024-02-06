Журналиста Карлсона пригласили посетить Крым
Крымский депутат Гемпель пригласил журналиста Карлсона посетить полуостров
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым.
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"Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров и познакомиться с живущими тут людьми. У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами что происходило и что происходит в Крыму", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, за последние десять лет российский Крым посетили иностранные политические и общественные деятели, а также журналисты из многих стран мира, в том числе западных.
"Мы открыты для гостей, готовых рассказать всему миру объективную правду о жизни крымчан и их пути домой – в Россию", - подчеркнул Гемпель.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".