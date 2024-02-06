https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html

Карлсон прилетел за словом Путина

Карлсон прилетел за словом Путина - РИА Новости, 06.02.2024

Карлсон прилетел за словом Путина

В Москву прилетел Карлсон, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Самый популярный американский политический тележурналист Такер Карлсон сделает интервью с... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:01

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В Москву прилетел Карлсон, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Самый популярный американский политический тележурналист Такер Карлсон сделает интервью с президентом России, хотя официального подтверждения предстоящей встречи пока что нет, можно не сомневаться, что именно ради Путина политический обозреватель и приехал в нашу страну. По нынешним временам сам по себе этот факт нерядовой: последний раз Путин давал интервью американским СМИ почти три года назад, то есть еще в прошлом мироустройстве. Однако приезд Карлсона выходит далеко за рамки простого интервью в непростое время, поскольку и сам Такер уже далеко не просто журналист. А уж реакция на его поездку в США, на Украине и даже со стороны наших либералов это наглядно подтверждает.Меньше года назад Карлсона уволили с телеканала Fox, на котором он вел самое популярное политическое шоу. Такер стал слишком токсичным даже для поддерживающего республиканцев телеканала, потому что сделался последовательным критиком не просто Байдена, а "вашингтонского болота" и политики истеблишмента как таковой. Стал едва ли не большим трампистом, чем сам Трамп. С тех пор он выпускает собственную программу в соцсетях и продолжает привлекать внимание миллионов американцев. И в качестве не только яркого комментатора текущих событий, но и потенциального политика. Вплоть до разговоров о том, что Карлсон может быть кандидатом в вице-президенты у Дональда Трампа (что, впрочем, крайне маловероятно: Трамп, скорее всего, возьмет напарником женщину или цветного). Так что Карлсон давно уже стал одной из знаковых фигур нынешнего американского внутриполитического противостояния, и именно поэтому его поездка в Москву вызывает такую озлобленность.В Штатах его уже называют предателем, которому нужно закрыть въезд на родину. Понятно, что подобные призывы звучат от демократов-маргиналов, но это тоже показатель нездоровья американского общества. А в Киеве пытаются сыграть на смеси русофобии и такерофобии у демократов и сравнивают предстоящую беседу Карслона с Путиным с тем, как "если бы Геббельс взял интервью у Джека-потрошителя".Ворчат и наши отечественные западники: вот, смотрите, в США есть оппозиционный властям журналист, который может приехать в Россию и поговорить с Путиным, а где в России такие самостоятельные критикующие власть звезды? Нет их, не осталось — или сбежали за границу (в качестве примера приводят Дудя* и Невзорова*), или сидят молчат без доступа к эфиру. То есть в Америке-то свобода, а у нас тоталитаризм, к тому же еще и мечтающий, несмотря на всю антизападную риторику, об одобрении со стороны Запада.Действительно, у нас нет очень популярного политического телеведущего, резко критикующего Путина, но главная причина этого в том, что у нас отсутствует такой раскол общества, как в США. У нас есть разногласия в обществе, есть правые и левые, но нет радикально и все больше расходящихся представлений о ценностях, о пути движения страны. А в Штатах именно это и происходит: половина общества — за Трампа, половина — за условного Байдена, то есть за то, чтобы структура американского общества менялась в сторону размывания его белой протестантской основы, а США и дальше служили амбициям глобалистской элиты, пытаясь сохранить роль мирового гегемона. Этот раскол углубляется, а Такер Карлсон является главным рупором трамповской стороны, тех, кто недоволен составом и политикой истеблишмента. Карлсон набирает очки не только на критике Байдена, но и на том, что отстаивает совершенно конкретную идеологическую и политическую линию. А что отстаивают наши Дуди* — Невзоровы*? Демонизацию Путина? Поражение собственной страны? Капитуляцию (сначала моральную, а теперь уже и военную) перед Западом? О какой массовой поддержке общества может идти речь в таком случае?То, что Такер Карлсон последовательно критикует поддержку Штатами Украины, связано не с русофильством, а с его пониманием интересов США, которое находит отклик у множества американцев. Не секрет, что он давно уже хотел взять интервью у Владимира Путина: еще три года назад он рассказывал, что американские спецслужбы, узнав об этом, следили за ним. Сейчас в Штатах уже пишут о том, что, дескать, Карлсон везет Путину послание от Трампа, но это, конечно, смешно. Для Трампа и Карлсона Путин нужен как критик Байдена, то есть политики администрации в отношении поддержки Украины против России. "Безумный Джо ставит нас на грань мировой войны с ядерной Россией", — говорят трамписты, и интервью Путина должно подтвердить их тезисы.То есть наш президент будет использован во внутриполитической американской борьбе, в президентской кампании? Конечно, и он это прекрасно понимает. Более того, с удовольствием на это пойдет, ведь, в отличие от раздутого "вмешательства России" в выборы 2016-го на стороне Трампа (тогда он победил абсолютно честно), сейчас фактор России действительно сыграет важную роль в исходе выборов. Не из-за наших усилий повлиять на них, а из-за состояния американского общества и международной ситуации. США ведут прокси-войну с Россией — войну чужими руками ради собственных интересов. Вот только это интересы не большинства американского общества, а большей части его элиты — и тут слово Путина действительно может качнуть чашу весов в правильную сторону. Так что не Россия нуждается в одобрении Запада, а США ждут слова Путина.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, такер карлсон, дональд трамп, аналитика