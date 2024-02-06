https://ria.ru/20240206/karl-1925579533.html

У британского короля Карла III выявили рак

У британского короля Карла III выявили рак - РИА Новости, 06.02.2024

У британского короля Карла III выявили рак

У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T01:25

2024-02-06T01:25

2024-02-06T09:44

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.Ранее Карл III был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты."Во время недавней процедуры в больнице... была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", - указано в релизе.Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты.Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.Повидаться с отцомГерцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III о его диагнозе и поедет в Великобританию в ближайшие дни, чтобы увидеться с монархом, передает агентство PA со ссылкой на источник, близкий к принцу."Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни", - передает агентство.Премьер-министр Британии Риши Сунак, в свою очередь, пожелал монарху на странице в соцсети X полного и скорейшего выздоровления.Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен состоянием здоровья Карла III и планирует вскоре поговорить с ним.Проблемы с простатойВ середине января Карл III был госпитализирован в одну из лондонских больниц, где перенес плановую операцию в связи с увеличением простаты. Позднее его супруга королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя хорошо.Телеканал Sky News сообщал, что Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца, пока он восстанавливается после плановой операции.В конце месяца короля выписали из больницы после прохождения планового лечения.

https://ria.ru/20240113/elizaveta_ii-1921094028.html

https://ria.ru/20230924/protest-1898272637.html

https://ria.ru/20230902/britaniya-1893788497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, великобритания, сша, карл iii, риши сунак, джо байден