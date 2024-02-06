https://ria.ru/20240206/karl-1925579533.html
У британского короля Карла III выявили рак
У британского короля Карла III выявили рак - РИА Новости, 06.02.2024
У британского короля Карла III выявили рак
У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T01:25
2024-02-06T01:25
2024-02-06T09:44
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.Ранее Карл III был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты."Во время недавней процедуры в больнице... была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", - указано в релизе.Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты.Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.Повидаться с отцомГерцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III о его диагнозе и поедет в Великобританию в ближайшие дни, чтобы увидеться с монархом, передает агентство PA со ссылкой на источник, близкий к принцу."Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни", - передает агентство.Премьер-министр Британии Риши Сунак, в свою очередь, пожелал монарху на странице в соцсети X полного и скорейшего выздоровления.Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен состоянием здоровья Карла III и планирует вскоре поговорить с ним.Проблемы с простатойВ середине января Карл III был госпитализирован в одну из лондонских больниц, где перенес плановую операцию в связи с увеличением простаты. Позднее его супруга королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя хорошо.Телеканал Sky News сообщал, что Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца, пока он восстанавливается после плановой операции.В конце месяца короля выписали из больницы после прохождения планового лечения.
https://ria.ru/20240113/elizaveta_ii-1921094028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, сша, карл iii, риши сунак, джо байден
В мире, Великобритания, США, Карл III, Риши Сунак, Джо Байден
У британского короля Карла III выявили рак
Букингемский дворец: у короля Карла III диагностировали рак
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. У короля Британии Карла III выявили рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Ранее Карл III был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты.
«
"Во время недавней процедуры в больнице... была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", - указано в релизе.
Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты.
Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.
СМИ раскрыли новые детали смерти британской королевы Елизаветы II
Герцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III о его диагнозе и поедет в Великобританию
в ближайшие дни, чтобы увидеться с монархом, передает агентство PA со ссылкой на источник, близкий к принцу.
"Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни", - передает агентство.
Премьер-министр Британии Риши Сунак
, в свою очередь, пожелал монарху на странице в соцсети X полного и скорейшего выздоровления.
В Букингемском дворце прошла акция протеста против монархии, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден
заявил, что обеспокоен состоянием здоровья Карла III и планирует вскоре поговорить с ним.
В середине января Карл III был госпитализирован в одну из лондонских больниц, где перенес плановую операцию в связи с увеличением простаты. Позднее его супруга королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя хорошо.
Телеканал Sky News сообщал, что Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца, пока он восстанавливается после плановой операции.
В конце месяца короля выписали из больницы после прохождения планового лечения.
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