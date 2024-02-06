https://ria.ru/20240206/kamery-1925582295.html
Омбудсмен Приморья заявила о нарушении прав из-за камер в школьном туалете
Омбудсмен Приморья заявила о нарушении прав из-за камер в школьном туалете - РИА Новости, 06.02.2024
Омбудсмен Приморья заявила о нарушении прав из-за камер в школьном туалете
Видеокамеры в туалетах средней школы в приморском Артёме установлены незаконно, вывод изображения на пульт охраны нарушает права каждого ребёнка, будем... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:21
2024-02-06T02:21
2024-02-06T02:40
ольга романова (омбудсмен)
уссурийск
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Видеокамеры в туалетах средней школы в приморском Артёме установлены незаконно, вывод изображения на пульт охраны нарушает права каждого ребёнка, будем добиваться демонтажа, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова."Видеокамеры в туалетах школы в Артёме установлены без всяких правовых оснований, хотя администрация школы и аргументирует их установку в туалетах, как способ борьбы с подростковым курением. Это недопустимо", - сказала Романова.По ее словам, обзор с камер выведен на пульт охраны, что "усугубляет ситуацию с распространением персональных данных третьим лицам"."В данной ситуации нарушены права каждого ребенка на частную жизнь. Будем добиваться демонтажа камер", - подчеркнула омбудсмен.Она также отметила, что нет ни одного документа, "ни одного документально подтверждённого согласия родителей на установку видеокамер в школьном туалете"."Всегда удивляет, что педагоги выступают резко против установки видеокамер в учебных классах, но при этом подобной реакции не возникает, если речь идет о видеонаблюдении в детских туалетах", - сказала Романова.За последнее время это уже не первый случай установки видеокамер в туалетах школ в Приморье. В октябре прошлого года аналогичный случай произошёл в школе №1 в Большом Камне Приморского края, где также установили видеокамеры в туалетах. В минобразования края тогда сообщали РИА Новости, что камеры установили в туалетах для профилактики травли в школах, потом их отключили. Прокуратура проводила проверку, позже камеры демонтировали. В январе сообщалось, что омбудсмен проверяет видео с установкой камер в туалете в одной из школ Уссурийска, размещённое в соцсетях. Как уточнила агентству Романова, данное видео было снято в 2022 году.
https://ria.ru/20230209/shtraf-1850908212.html
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ольга романова (омбудсмен), уссурийск, общество
Ольга Романова (омбудсмен), Уссурийск, Общество
Омбудсмен Приморья заявила о нарушении прав из-за камер в школьном туалете
Омбудсмен Приморья: камеры в туалетах школы в Артеме нарушают права детей
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Видеокамеры в туалетах средней школы в приморском Артёме установлены незаконно, вывод изображения на пульт охраны нарушает права каждого ребёнка, будем добиваться демонтажа, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
«
"Видеокамеры в туалетах школы в Артёме установлены без всяких правовых оснований, хотя администрация школы и аргументирует их установку в туалетах, как способ борьбы с подростковым курением. Это недопустимо", - сказала Романова.
По ее словам, обзор с камер выведен на пульт охраны, что "усугубляет ситуацию с распространением персональных данных третьим лицам".
"В данной ситуации нарушены права каждого ребенка на частную жизнь. Будем добиваться демонтажа камер", - подчеркнула омбудсмен.
Она также отметила, что нет ни одного документа, "ни одного документально подтверждённого согласия родителей на установку видеокамер в школьном туалете".
"Всегда удивляет, что педагоги выступают резко против установки видеокамер в учебных классах, но при этом подобной реакции не возникает, если речь идет о видеонаблюдении в детских туалетах", - сказала Романова.
За последнее время это уже не первый случай установки видеокамер в туалетах школ в Приморье. В октябре прошлого года аналогичный случай произошёл в школе №1 в Большом Камне Приморского края, где также установили видеокамеры в туалетах. В минобразования края тогда сообщали РИА Новости, что камеры установили в туалетах для профилактики травли в школах, потом их отключили. Прокуратура проводила проверку, позже камеры демонтировали. В январе сообщалось, что омбудсмен проверяет видео с установкой камер в туалете в одной из школ Уссурийска
, размещённое в соцсетях. Как уточнила агентству Романова, данное видео было снято в 2022 году.
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