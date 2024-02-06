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Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке - РИА Новости, 06.02.2024
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23:52 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/izrail-1925819523.html
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке - РИА Новости, 06.02.2024
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке
Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:52
2024-02-06T23:52
в мире
катар
израиль
египет
моссад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера. "Катарский посредник передал "Моссад" ответ ХАМАС, его детали подробно изучаются всеми сторонами, участвующими в переговорах", - говорится в сообщении. Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.
https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html
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в мире, катар, израиль, египет, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, Египет, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке

Канцелярия Нетаньяху: Израиль изучает ответ ХАМАС по сделке, полученный у Катар

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Катарский посредник передал "Моссад" ответ ХАМАС, его детали подробно изучаются всеми сторонами, участвующими в переговорах", - говорится в сообщении.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной.
В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
СМИ: минимум 32 из 136 остававшихся у ХАМАС израильских заложников умерли
Вчера, 20:15
 
В миреКатарИзраильЕгипетМоссадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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