https://ria.ru/20240206/izrail-1925819523.html

Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке

Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке - РИА Новости, 06.02.2024

Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке

Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:52

2024-02-06T23:52

2024-02-06T23:52

в мире

катар

израиль

египет

моссад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера. "Катарский посредник передал "Моссад" ответ ХАМАС, его детали подробно изучаются всеми сторонами, участвующими в переговорах", - говорится в сообщении. Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.

https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html

катар

израиль

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катар, израиль, египет, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году