https://ria.ru/20240206/izrail-1925819523.html
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке - РИА Новости, 06.02.2024
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке
Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:52
2024-02-06T23:52
2024-02-06T23:52
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моссад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Израильская служба внешней разведки "Моссад" через Катар получила ответ ХАМАС по сделке по освобождению заложников в секторе Газа, он изучается, сообщила канцелярия израильского премьера. "Катарский посредник передал "Моссад" ответ ХАМАС, его детали подробно изучаются всеми сторонами, участвующими в переговорах", - говорится в сообщении. Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передало Катару и Египту ответ по поводу предложений по соглашению об обмене пленными с Израилем, реакция была позитивной. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.
https://ria.ru/20240206/zalozhniki-1925800537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, египет, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Израиль, Египет, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил, что через Катар получил ответ ХАМАС по сделке
Канцелярия Нетаньяху: Израиль изучает ответ ХАМАС по сделке, полученный у Катар