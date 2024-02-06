https://ria.ru/20240206/izrail-1925702007.html
Посол Израиля прибыла в МИД России
Посол Израиля прибыла в МИД России - РИА Новости, 06.02.2024
Посол Израиля прибыла в МИД России
Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в российский МИД, куда была вызвана из-за недопустимых высказываний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:57
2024-02-06T14:57
2024-02-06T15:01
израиль
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в российский МИД, куда была вызвана из-за недопустимых высказываний, передает корреспондент РИА Новости.Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства.Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что "в связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД". В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".
https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Израиль, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Израиля прибыла в МИД России
Посол Израиля прибыла в МИД России после вызова из-за недопустимых высказываний