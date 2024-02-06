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Посол Израиля прибыла в МИД России - РИА Новости, 06.02.2024
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14:57 06.02.2024 (обновлено: 15:01 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/izrail-1925702007.html
Посол Израиля прибыла в МИД России
Посол Израиля прибыла в МИД России - РИА Новости, 06.02.2024
Посол Израиля прибыла в МИД России
Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в российский МИД, куда была вызвана из-за недопустимых высказываний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:57
2024-02-06T15:01
израиль
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в российский МИД, куда была вызвана из-за недопустимых высказываний, передает корреспондент РИА Новости.Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства.Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что "в связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД". В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".
https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html
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израиль, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Израиль, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол Израиля прибыла в МИД России

Посол Израиля прибыла в МИД России после вызова из-за недопустимых высказываний

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в российский МИД, куда была вызвана из-за недопустимых высказываний, передает корреспондент РИА Новости.
Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что "в связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД". В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".
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ИзраильРоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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