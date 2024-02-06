https://ria.ru/20240206/izrail-1925702007.html

Посол Израиля прибыла в МИД России

Посол Израиля прибыла в МИД России - РИА Новости, 06.02.2024

Посол Израиля прибыла в МИД России

Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в российский МИД, куда была вызвана из-за недопустимых высказываний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:57

2024-02-06T14:57

2024-02-06T15:01

израиль

россия

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в российский МИД, куда была вызвана из-за недопустимых высказываний, передает корреспондент РИА Новости.Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства.Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что "в связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД". В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".

https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html

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Кирилл Волков

израиль, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)