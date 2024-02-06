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На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке
На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке - РИА Новости, 06.02.2024
На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который повздорил с подростками на катке и несколько раз ударил их по лицу, сообщает во РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:50
2024-02-06T09:50
2024-02-06T09:50
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НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который повздорил с подростками на катке и несколько раз ударил их по лицу, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области. Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором запечатлен конфликт мужчины с подростками на коньках. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), по факту избиения подростков", - говорится в сообщении Следственного комитета. По данным следствия, вечером 3 февраля 2024 года на уличном катке в Ленинском районе Новосибирска мужчина из хулиганских побуждений нанес 14-летним подросткам "множественные удары руками в область лица". "Устанавливаются очевидцы и участники преступления. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", - отметили в следственном управлении. Прокуратура признала законным возбуждение и взяла расследование на контроль. Свою проверку по факту случившегося организовала и полиция.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке
На жителя Новосибирска завели уголовное дело после избиения подростков на катке