https://ria.ru/20240206/izbienie-1925608610.html

На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке

На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке - РИА Новости, 06.02.2024

На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который повздорил с подростками на катке и несколько раз ударил их по лицу, сообщает во РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:50

2024-02-06T09:50

2024-02-06T09:50

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который повздорил с подростками на катке и несколько раз ударил их по лицу, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области. Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором запечатлен конфликт мужчины с подростками на коньках. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), по факту избиения подростков", - говорится в сообщении Следственного комитета. По данным следствия, вечером 3 февраля 2024 года на уличном катке в Ленинском районе Новосибирска мужчина из хулиганских побуждений нанес 14-летним подросткам "множественные удары руками в область лица". "Устанавливаются очевидцы и участники преступления. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", - отметили в следственном управлении. Прокуратура признала законным возбуждение и взяла расследование на контроль. Свою проверку по факту случившегося организовала и полиция.

https://ria.ru/20240129/draka-1924215055.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия