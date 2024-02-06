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На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке - РИА Новости, 06.02.2024
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09:50 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/izbienie-1925608610.html
На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке
На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке - РИА Новости, 06.02.2024
На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который повздорил с подростками на катке и несколько раз ударил их по лицу, сообщает во РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:50
2024-02-06T09:50
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который повздорил с подростками на катке и несколько раз ударил их по лицу, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области. Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором запечатлен конфликт мужчины с подростками на коньках. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), по факту избиения подростков", - говорится в сообщении Следственного комитета. По данным следствия, вечером 3 февраля 2024 года на уличном катке в Ленинском районе Новосибирска мужчина из хулиганских побуждений нанес 14-летним подросткам "множественные удары руками в область лица". "Устанавливаются очевидцы и участники преступления. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", - отметили в следственном управлении. Прокуратура признала законным возбуждение и взяла расследование на контроль. Свою проверку по факту случившегося организовала и полиция.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
На жителя Новосибирска завели дело после избиения подростков на катке

На жителя Новосибирска завели уголовное дело после избиения подростков на катке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который повздорил с подростками на катке и несколько раз ударил их по лицу, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором запечатлен конфликт мужчины с подростками на коньках.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), по факту избиения подростков", - говорится в сообщении Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 3 февраля 2024 года на уличном катке в Ленинском районе Новосибирска мужчина из хулиганских побуждений нанес 14-летним подросткам "множественные удары руками в область лица".
"Устанавливаются очевидцы и участники преступления. По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы", - отметили в следственном управлении.
Прокуратура признала законным возбуждение и взяла расследование на контроль. Свою проверку по факту случившегося организовала и полиция.
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