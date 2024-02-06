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Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве - РИА Новости, 06.02.2024
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13:49 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/iran-1925678505.html
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве - РИА Новости, 06.02.2024
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве
Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:49
2024-02-06T13:49
экономика
иран
россия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. "В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе", - сказал дипломат в кулуарах XIV Международного конгресса "Халяль". По его словам, в свою очередь Тегеран заинтересован в импорте российской мясной продукции. "Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо", - добавил представитель Ирана.
https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924970558.html
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экономика, иран, россия, москва
Экономика, Иран, Россия, Москва
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве

Торговый атташе посольства Ирана: страна готова экспортировать яйца в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.
"В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе", - сказал дипломат в кулуарах XIV Международного конгресса "Халяль".
По его словам, в свою очередь Тегеран заинтересован в импорте российской мясной продукции. "Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо", - добавил представитель Ирана.
Яйца - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Импортные яйца поступают в Россию, в магазинах доступны разные варианты
2 февраля, 10:22
 
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