https://ria.ru/20240206/iran-1925678505.html
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве - РИА Новости, 06.02.2024
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве
Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:49
2024-02-06T13:49
2024-02-06T13:49
экономика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. "В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе", - сказал дипломат в кулуарах XIV Международного конгресса "Халяль". По его словам, в свою очередь Тегеран заинтересован в импорте российской мясной продукции. "Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо", - добавил представитель Ирана.
https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924970558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, россия, москва
Экономика, Иран, Россия, Москва
Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве
Торговый атташе посольства Ирана: страна готова экспортировать яйца в Россию