https://ria.ru/20240206/iran-1925678505.html

Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве

Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве - РИА Новости, 06.02.2024

Иран готов экспортировать яйца в Россию, заявили в посольстве в Москве

Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:49

2024-02-06T13:49

2024-02-06T13:49

экономика

иран

россия

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Иран готов осуществлять поставки куриного яйца в Россию, заявил РИА Новости торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. "В данный момент мы можем экспортировать яйца, и я думаю, что это очень хорошая возможность для нас работать вместе", - сказал дипломат в кулуарах XIV Международного конгресса "Халяль". По его словам, в свою очередь Тегеран заинтересован в импорте российской мясной продукции. "Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо", - добавил представитель Ирана.

https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924970558.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иран, россия, москва