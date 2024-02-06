https://ria.ru/20240206/intervyu-1925819004.html

Анонс интервью Карлсона с Путиным за час набрал пять миллионов просмотров

Анонс интервью Карлсона с Путиным за час набрал пять миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024

Анонс интервью Карлсона с Путиным за час набрал пять миллионов просмотров

Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T23:40

2024-02-06T23:40

2024-02-07T12:40

россия

такер карлсон

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_789:359:1770:911_1920x0_80_0_0_56f0a92c121affd829e8739020895bfb.jpg

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за один час набрала 5 миллионов просмотров. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель растет практически ежесекундно.

https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону