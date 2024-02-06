https://ria.ru/20240206/intervyu-1925819004.html
Анонс интервью Карлсона с Путиным за час набрал пять миллионов просмотров
Анонс интервью Карлсона с Путиным за час набрал пять миллионов просмотров - РИА Новости, 07.02.2024
Анонс интервью Карлсона с Путиным за час набрал пять миллионов просмотров
Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T23:40
2024-02-06T23:40
2024-02-07T12:40
россия
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети, где он на фоне башен Кремля объявляет об интервью с российским лидером Владимиром Путиным, за один час набрала 5 миллионов просмотров. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. По словам журналиста, он возьмет интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона. При этом показатель растет практически ежесекундно.
https://ria.ru/20240206/obraschenie-1925817412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Анонс интервью Карлсона с Путиным за час набрал пять миллионов просмотров
Анонс интервью журналиста Карлсона с Путиным за час набрал 5,2 млн просмотров