https://ria.ru/20240206/intervyu-1925809682.html

Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х, сообщил Карлсон

Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х, сообщил Карлсон - РИА Новости, 07.02.2024

Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х, сообщил Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом России Владимиром Путиным, когда его РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T22:00

2024-02-06T22:00

2024-02-07T12:40

илон маск

такер карлсон

технологии

россия

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом России Владимиром Путиным, когда его опубликуют в соцсети X."Илон Маск... обещал не скрывать и не блокировать это интервью, когда мы опубликуем его на его платформе X, и мы за это благодарны", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

https://ria.ru/20240206/intervyu-1925809571.html

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