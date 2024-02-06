https://ria.ru/20240206/intervyu-1925809682.html
Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х, сообщил Карлсон
Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х, сообщил Карлсон - РИА Новости, 07.02.2024
Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х, сообщил Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом России Владимиром Путиным, когда его РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T22:00
2024-02-06T22:00
2024-02-07T12:40
илон маск
такер карлсон
технологии
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владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что предприниматель Илон Маск обещал не блокировать его интервью с президентом России Владимиром Путиным, когда его опубликуют в соцсети X."Илон Маск... обещал не скрывать и не блокировать это интервью, когда мы опубликуем его на его платформе X, и мы за это благодарны", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
https://ria.ru/20240206/intervyu-1925809571.html
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илон маск, такер карлсон, технологии, россия, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Илон Маск, Такер Карлсон, Технологии, Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х, сообщил Карлсон
Такер Карлсон: Маск обещал не блокировать интервью с Путиным в сети Х