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Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным, заявил Такер Карлсон - РИА Новости, 07.02.2024
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21:58 06.02.2024 (обновлено: 12:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/intervyu-1925809571.html
Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным, заявил Такер Карлсон
Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным, заявил Такер Карлсон - РИА Новости, 07.02.2024
Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным, заявил Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам проинтервьюировать российского... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T21:58
2024-02-07T12:40
такер карлсон
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
интервью владимира путина такеру карлсону
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам проинтервьюировать российского лидера Владимира Путина."Свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить, во что верим. Это право не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме. Но они в любом случае пытаются", - сказал он в видеообращении из Москвы, опубликованном в социальной сети Х.Первый раз это, по словам Карлсона, случилось три года назад, второй раз – сейчас."Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали", - сказал он."В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву", - добавил журналист.
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
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Такер Карлсон, В мире, США, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным, заявил Такер Карлсон

Такер Карлсон: Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам проинтервьюировать российского лидера Владимира Путина.
«
"Свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить, во что верим. Это право не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме. Но они в любом случае пытаются", - сказал он в видеообращении из Москвы, опубликованном в социальной сети Х.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Карлсон прилетел за словом Путина
Вчера, 08:00
Первый раз это, по словам Карлсона, случилось три года назад, второй раз – сейчас.
«
"Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали", - сказал он.
«
"В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву", - добавил журналист.
Президент РФ Владимир Путин прощается с участниками форума Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
На сайте Такера Карлсона появился анонс интервью с Путиным
Вчера, 22:22
 
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