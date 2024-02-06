https://ria.ru/20240206/inflyatsiya-1925796788.html
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано - РИА Новости, 06.02.2024
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано
Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:48
2024-02-06T19:48
2024-02-06T19:48
экономика
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "В декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. Однако они по-прежнему значимо превышают уровень 4% в пересчете на год. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно", - пишут эксперты. При этом, подчеркивают они, аналитические показатели ценовой динамики в целом "указывают на некоторое снижение устойчивого инфляционного давления, но в гораздо меньшей степени по сравнению с масштабом замедления роста инфляции в целом". Отмечается, что проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924291810.html
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано
Аналитики ЦБ считают преждевременным говорить об устойчивом замедлении инфляции
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, говорится в бюллетене
департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
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"В декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. Однако они по-прежнему значимо превышают уровень 4% в пересчете на год. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно", - пишут эксперты.
При этом, подчеркивают они, аналитические показатели ценовой динамики в целом "указывают на некоторое снижение устойчивого инфляционного давления, но в гораздо меньшей степени по сравнению с масштабом замедления роста инфляции в целом".
Отмечается, что проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.
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