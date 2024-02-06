https://ria.ru/20240206/inflyatsiya-1925796788.html

В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано

В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано - РИА Новости, 06.02.2024

В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано

Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:48

2024-02-06T19:48

2024-02-06T19:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "В декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. Однако они по-прежнему значимо превышают уровень 4% в пересчете на год. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно", - пишут эксперты. При этом, подчеркивают они, аналитические показатели ценовой динамики в целом "указывают на некоторое снижение устойчивого инфляционного давления, но в гораздо меньшей степени по сравнению с масштабом замедления роста инфляции в целом". Отмечается, что проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.

https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924291810.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)