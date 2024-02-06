Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/inflyatsiya-1925796788.html
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано - РИА Новости, 06.02.2024
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано
Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:48
2024-02-06T19:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:158:3045:1871_1920x0_80_0_0_b3eef3da0042f1d5c15424792600bed9.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "В декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. Однако они по-прежнему значимо превышают уровень 4% в пересчете на год. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно", - пишут эксперты. При этом, подчеркивают они, аналитические показатели ценовой динамики в целом "указывают на некоторое снижение устойчивого инфляционного давления, но в гораздо меньшей степени по сравнению с масштабом замедления роста инфляции в целом". Отмечается, что проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924291810.html
https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_29fb6536a86b98c5dc9ff6f07ba77221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ считают, что говорить об устойчивом замедлении инфляции пока рано

Аналитики ЦБ считают преждевременным говорить об устойчивом замедлении инфляции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
Женщина в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей
30 января, 10:33
«
"В декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. Однако они по-прежнему значимо превышают уровень 4% в пересчете на год. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно", - пишут эксперты.
При этом, подчеркивают они, аналитические показатели ценовой динамики в целом "указывают на некоторое снижение устойчивого инфляционного давления, но в гораздо меньшей степени по сравнению с масштабом замедления роста инфляции в целом".
Отмечается, что проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах
5 февраля, 02:15
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала