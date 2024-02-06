https://ria.ru/20240206/inervyu-1925581545.html

Кеннеди-младший заявил о праве журналиста Карлсона взять интервью у Путина

Кеннеди-младший заявил о праве журналиста Карлсона взять интервью у Путина - РИА Новости, 06.02.2024

Кеннеди-младший заявил о праве журналиста Карлсона взять интервью у Путина

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американский журналист Такер Карлсон, который находится с визитом в Москве, имеет... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T02:00

2024-02-06T02:00

2024-02-06T02:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американский журналист Такер Карлсон, который находится с визитом в Москве, имеет полное право взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. "У Такера Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну", - написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите Карлсона в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина. Ранее Telegram-канал Mash писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что автомобиль, на котором Карлсон, предположительно, перемещается по Москве, покинул территорию администрации президента РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html

https://ria.ru/20240204/intervyu-1925279677.html

https://ria.ru/20240203/usa-1925191813.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, такер карлсон, владимир путин, сергей лавров, большой театр, нато