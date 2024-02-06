https://ria.ru/20240206/indoneziya-1925595410.html
Посол в Индонезии рассказала о хорошем отношении к России в обществе
Посол в Индонезии рассказала о хорошем отношении к России в обществе - РИА Новости, 06.02.2024
Посол в Индонезии рассказала о хорошем отношении к России в обществе
Антироссийская риторика могла бы отрицательно повлиять на шансы кандидатов в президенты Индонезии выиграть предвыборную гонку, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:45
2024-02-06T07:45
2024-02-06T07:45
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Антироссийская риторика могла бы отрицательно повлиять на шансы кандидатов в президенты Индонезии выиграть предвыборную гонку, заявила в интервью РИА Новости посол России в Индонезии Людмила Воробьева. В 2024 году в Индонезии впервые за 10 лет сменится глава государства - всеобщие выборы президента страны пройдут 14 февраля. Кандидатами на них станут министр обороны Прабово Субианто, бывший министр культуры и образования Анис Басведан, а также экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново. "Индонезийское общество очень хорошо относится к России, и мы это ясно почувствовали в начале нашей специальной военной операции на Украине. Тогда простые люди в Индонезии высказывали свою поддержку России. Появился даже такой тренд в соцсетях - кричать "Ура!" в поддержку России. Я думаю, если бы какой-то кандидат начал выступать с антироссийской риторикой, то его шансы на победу резко бы упали. Так что таких политиков сейчас в Индонезии нет", - отметила глава российской дипмиссии. Воробьева добавила, что Россия и Индонезия в последнее время активно сотрудничают в ООН. "У нас близкие взгляды по поводу путей решения ближневосточного кризиса. Недавно наши министры встречались в Нью-Йорке на "полях" открытых дебатов ООН по Палестине и, насколько я знаю, этот обмен мнением был очень плодотворным и вновь показал близость наших позиций", - пояснила дипломат.
https://ria.ru/20231215/putin-1916035801.html
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людмила воробьева, оон, индонезия, россия, украина, прабово субианто
Людмила Воробьева, ООН, Индонезия, Россия, Украина, Прабово Субианто
Посол в Индонезии рассказала о хорошем отношении к России в обществе
Дипломат Воробьева: индонезийское общество очень хорошо относится к России