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Кандидаты в президенты Индонезии не выступают против России, заверила посол
Кандидаты в президенты Индонезии не выступают против России, заверила посол - РИА Новости, 06.02.2024
Кандидаты в президенты Индонезии не выступают против России, заверила посол
Среди трех основных кандидатов на выборах президента Индонезии нет сторонников антироссийской риторики, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:26
2024-02-06T07:26
2024-02-06T07:26
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Среди трех основных кандидатов на выборах президента Индонезии нет сторонников антироссийской риторики, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева. В 2024 году в Индонезии впервые за 10 лет сменится глава государства - всеобщие выборы президента пройдут 14 февраля. Кандидатами на них станут министр обороны Прабово Субианто, бывший министр культуры и образования Анис Басведан, а также экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново. "Все кандидаты сейчас активно выступают со своими и внутриполитическими, и внешнеполитическими платформами. Среди трех кандидатов открытых сторонников антироссийской риторики нет - и это естественно", - отметила глава российской дипмиссии. Комментируя возможность рассмотрения Москвой новой мирной инициативы по Украине, если таковая будет предложена следующим президентом Индонезии, Воробьева подчеркнула, что Россия "готова рассматривать предложения", если они будут официально направлены. "Дело же не в отсутствии сторон, которые бы хотели выступить посредниками, и не в отсутствии подобных инициатив - проблема в украинской стороне… Если вы помните, в прошлом году, когда министр обороны Индонезии Прабово Субианто выступил с мирной инициативой, именно украинская сторона буквально через несколько минут ее резко отклонила, отказавшись даже рассмотреть предложение", - пояснила посол.
https://ria.ru/20231215/putin-1916035801.html
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индонезия, россия, джакарта, людмила воробьева, прабово субианто, в мире
Индонезия, Россия, Джакарта, Людмила Воробьева, Прабово Субианто, В мире
Кандидаты в президенты Индонезии не выступают против России, заверила посол
Дипломат Воробьева: кандидаты в президенты Индонезии не выступают против России
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Среди трех основных кандидатов на выборах президента Индонезии нет сторонников антироссийской риторики, заявила в интервью РИА Новости посол России в Джакарте Людмила Воробьева.
В 2024 году в Индонезии впервые за 10 лет сменится глава государства - всеобщие выборы президента пройдут 14 февраля. Кандидатами на них станут министр обороны Прабово Субианто
, бывший министр культуры и образования Анис Басведан, а также экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново.
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"Все кандидаты сейчас активно выступают со своими и внутриполитическими, и внешнеполитическими платформами. Среди трех кандидатов открытых сторонников антироссийской риторики нет - и это естественно", - отметила глава российской дипмиссии.
Комментируя возможность рассмотрения Москвой
новой мирной инициативы по Украине
, если таковая будет предложена следующим президентом Индонезии, Воробьева подчеркнула, что Россия "готова рассматривать предложения", если они будут официально направлены.
"Дело же не в отсутствии сторон, которые бы хотели выступить посредниками, и не в отсутствии подобных инициатив - проблема в украинской стороне… Если вы помните, в прошлом году, когда министр обороны Индонезии Прабово Субианто выступил с мирной инициативой, именно украинская сторона буквально через несколько минут ее резко отклонила, отказавшись даже рассмотреть предложение", - пояснила посол.
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