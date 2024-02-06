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Индия отправила в Россию первую партию бананов - РИА Новости, 06.02.2024
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12:18 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/indiya-1925647210.html
Индия отправила в Россию первую партию бананов
Индия отправила в Россию первую партию бананов - РИА Новости, 06.02.2024
Индия отправила в Россию первую партию бананов
Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов, следующая поставка запланирована до конца февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:18
2024-02-06T12:18
экономика
россия
индия
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
фао
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов, следующая поставка запланирована до конца февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора."Вопрос доступа индийских фруктов, в частности, бананов прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет… итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года", - говорится в сообщении.Ведомство указывает, что далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться.Компетентные ведомства стран в ходе переговоров 2 февраля обсуждали вопросы, связанные с поставками фруктов из Индии в Россию. Индийская сторона – ее представляло управление защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии - выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов в Россию, таких как бананы, манго, ананасы, папайя и гуава.Россельхознадзор подтвердил, что в настоящее время ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет, индийские фрукты беспрепятственно могут поставляться на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата. Индийская сторона в ближайшее время направит в службу перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию, а представители РФ - фитосанитарные требования к такой продукции.В сообщении ведомства приводятся данные ФАО, согласно которым Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна произвела 33 миллиона тонн бананов, на втором месте – Китай (12 миллионов тонн), на третьем - Индонезия (8,7 миллиона).
https://ria.ru/20240205/spg-1925394823.html
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экономика, россия, индия, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фао
Экономика, Россия, Индия, Китай, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), ФАО
Индия отправила в Россию первую партию бананов

Россельхознадзор: вторая поставка бананов из Индии будет до конца февраля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Индия в январе отправила в Россию первую партию бананов, следующая поставка запланирована до конца февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Вопрос доступа индийских фруктов, в частности, бананов прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет… итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года", - говорится в сообщении.
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Ведомство указывает, что далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться.
Компетентные ведомства стран в ходе переговоров 2 февраля обсуждали вопросы, связанные с поставками фруктов из Индии в Россию. Индийская сторона – ее представляло управление защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии - выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов в Россию, таких как бананы, манго, ананасы, папайя и гуава.
Россельхознадзор подтвердил, что в настоящее время ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет, индийские фрукты беспрепятственно могут поставляться на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата. Индийская сторона в ближайшее время направит в службу перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию, а представители РФ - фитосанитарные требования к такой продукции.
В сообщении ведомства приводятся данные ФАО, согласно которым Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна произвела 33 миллиона тонн бананов, на втором месте – Китай (12 миллионов тонн), на третьем - Индонезия (8,7 миллиона).
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ЭкономикаРоссияИндияКитайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ФАО
 
 
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