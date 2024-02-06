https://ria.ru/20240206/indiya-1925642751.html

СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек

СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек - РИА Новости, 06.02.2024

СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли, около 60 пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии, сообщает газета India Today. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:05

2024-02-06T12:05

2024-02-06T12:23

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, около 60 пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии, сообщает газета India Today."По меньшей мере шесть человек погибли и порядка 59 человек пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в деревне Бейрагар (штата) Мадхья-Прадеж ...во вторник утром", - пишет издание.Как сообщается, пострадавшие доставлены в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.Отмечается, что на место направлены 108 карет скорой помощи и медицинский персонал, в составе которого также есть два врача.

https://ria.ru/20240206/pekarnya-1925619079.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, в мире