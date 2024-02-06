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СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек - РИА Новости, 06.02.2024
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12:05 06.02.2024 (обновлено: 12:23 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/indiya-1925642751.html
СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек
СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек - РИА Новости, 06.02.2024
СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек
По меньшей мере шесть человек погибли, около 60 пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии, сообщает газета India Today. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:05
2024-02-06T12:23
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, около 60 пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии, сообщает газета India Today."По меньшей мере шесть человек погибли и порядка 59 человек пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в деревне Бейрагар (штата) Мадхья-Прадеж ...во вторник утром", - пишет издание.Как сообщается, пострадавшие доставлены в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.Отмечается, что на место направлены 108 карет скорой помощи и медицинский персонал, в составе которого также есть два врача.
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СМИ: при взрыве на заводе в Индии погибли не менее шести человек

СМИ: при взрыве на пиротехническом заводе в Индии погибли не менее шести человек

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, около 60 пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в Индии, сообщает газета India Today.
"По меньшей мере шесть человек погибли и порядка 59 человек пострадали в результате взрыва на пиротехническом заводе в деревне Бейрагар (штата) Мадхья-Прадеж ...во вторник утром", - пишет издание.
Как сообщается, пострадавшие доставлены в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что на место направлены 108 карет скорой помощи и медицинский персонал, в составе которого также есть два врача.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пекарне
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