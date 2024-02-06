https://ria.ru/20240206/guterresh-1925803690.html

Гутерреш был шокирован, услышав о диагнозе Карла III, заявили в ООН

Гутерреш был шокирован, услышав о диагнозе Карла III, заявили в ООН - РИА Новости, 06.02.2024

Гутерреш был шокирован, услышав о диагнозе Карла III, заявили в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш был шокирован новостями о здоровье короля Великобритании Карла III, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:56

2024-02-06T20:56

2024-02-06T20:56

в мире

великобритания

карл iii

оон

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

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ООН, 6 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш был шокирован новостями о здоровье короля Великобритании Карла III, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Генсек следил за новостями и был шокирован, услышав эти новости, надеется, что король Чарльз полностью выздоровеет и направляет ему наилучшие пожелания", - сказал Дюжаррик. В понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. Позднее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что у Карла III диагностирован рак на ранней стадии.

https://ria.ru/20240206/rak-1925645690.html

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в мире, великобритания, карл iii, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик