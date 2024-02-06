https://ria.ru/20240206/gunko-1925815319.html

Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо

Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо - РИА Новости, 07.02.2024

Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо

Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T22:51

2024-02-06T22:51

2024-02-07T00:43

россия

в мире

канада

джастин трюдо

владимир зеленский

генеральная прокуратура рф

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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом году, заявило посольство России в Оттаве. "Официально — преступника СС (Гунько. — Прим. ред.) в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо", — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".В России бывшему эсэсовцу заочно предъявили обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД объявило его в розыск.

https://ria.ru/20230930/esesovets-1899584678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф