Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо
Посольство РФ: за приглашением эсэсовца Гунько в парламент Канады стоит Трюдо
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) в парламенте Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) в парламенте Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом году, заявило посольство России в Оттаве.
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"Официально — преступника СС (Гунько. — Прим. ред.) в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо", — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".
С 23 по 28 февраля 1944 года Гунько (Хунка) и его сослуживцы, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди погибших были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
В России бывшему эсэсовцу заочно предъявили обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД объявило его в розыск.