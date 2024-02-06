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Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо - РИА Новости, 07.02.2024
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22:51 06.02.2024 (обновлено: 00:43 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/gunko-1925815319.html
Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо
Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо - РИА Новости, 07.02.2024
Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо
Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T22:51
2024-02-07T00:43
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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом году, заявило посольство России в Оттаве. &quot;Официально — преступника СС (Гунько. — Прим. ред.) в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо&quot;, — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".В России бывшему эсэсовцу заочно предъявили обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД объявило его в розыск.
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россия, в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф
Россия, В мире, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ
Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо

Посольство РФ: за приглашением эсэсовца Гунько в парламент Канады стоит Трюдо

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) в парламенте Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) в парламенте Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) в парламенте Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом году, заявило посольство России в Оттаве.
«

"Официально — преступника СС (Гунько. — Прим. ред.) в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо", — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады, сообщают СМИ
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В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе "Галичины".

С 23 по 28 февраля 1944 года Гунько (Хунка) и его сослуживцы, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди погибших были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.

Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
В России бывшему эсэсовцу заочно предъявили обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. МВД объявило его в розыск.
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РоссияВ миреКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФ
 
 
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