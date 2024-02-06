https://ria.ru/20240206/gruziya-1925644999.html
Президент Грузии обвинила правящую партию в тесных связях с Россией
Президент Грузии обвинила правящую партию в тесных связях с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
Президент Грузии обвинила правящую партию в тесных связях с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что правящая партия ведет "антизападную пропаганду" и устанавливает тесные связи с Россией. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:13
2024-02-06T12:13
2024-02-06T12:13
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ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что правящая партия ведет "антизападную пропаганду" и устанавливает тесные связи с Россией. Зурабишвили выступает с ежегодным отчетом в парламенте. Это ее последний годовой отчет на посту президента. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. "В масштабах государства ведется антизападная и псевдонациональная пропаганда, поощрение пророссийских групп, их финансирование, участились кибератаки на государственные институты - это намек на то, что нам стоит ожидать от выборов. К категории гибридной войны относится массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране", - сказала она. По словам Зурабишвили, гибридная стратегия правящей партии основана на ряде различных, как она считает, провокаций, в том числе это восстановление авиасообщения с Россией и вход российского круизного лайнера в Батуми. По ее мнению, все это направлено на разжигание противостояния и создание угрозы дестабилизации общества. Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте.
https://ria.ru/20240205/gretsiya-1925503916.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Россия, Грузия, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии обвинила правящую партию в тесных связях с Россией
Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в связях с РФ и антизападной риторике
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что правящая партия ведет "антизападную пропаганду" и устанавливает тесные связи с Россией.
Зурабишвили выступает с ежегодным отчетом в парламенте. Это ее последний годовой отчет на посту президента. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года.
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"В масштабах государства ведется антизападная и псевдонациональная пропаганда, поощрение пророссийских групп, их финансирование, участились кибератаки на государственные институты - это намек на то, что нам стоит ожидать от выборов. К категории гибридной войны относится массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране", - сказала она.
По словам Зурабишвили, гибридная стратегия правящей партии основана на ряде различных, как она считает, провокаций, в том числе это восстановление авиасообщения с Россией и вход российского круизного лайнера в Батуми
. По ее мнению, все это направлено на разжигание противостояния и создание угрозы дестабилизации общества.
Противостояние между Зурабишвили и правящей командой "Грузинская мечта" длится с тех пор, как партия подала иск по импичменту президента в Конституционный суд. Процедуру импичмента не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте.
Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году