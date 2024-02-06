https://ria.ru/20240206/gripp-1925720178.html
Инфекционист оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве
Инфекционист оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 06.02.2024
Инфекционист оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве
Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве обычная для этого периода, спад заболеваемости начнется в середине марта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:41
2024-02-06T15:41
2024-02-06T15:45
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве обычная для этого периода, спад заболеваемости начнется в середине марта, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.По словам специалиста, в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ обычная для данного периода времени, то есть повышенная."Да, обычная, ничего страшного. Как обычно после каникул зимних улучшение начинается, перед этим шло повышение, после зимних каникул начала идет снижение заболеваемости, потом народ выходит, и опять начинает повышение, это обычно. Каждый год такое встречается. Обычно это длится до середины марта где-то, плюс-минус две недели", - пояснил инфекционист.Специалист добавил, что сейчас коронавирус значительно меньше беспокоит, потому что болезнь протекает намного легче.По словам Малышева, ситуация с заболеваемостью в школах и детских садах также соответствует сезону."Фатального, абсолютно нет, и близко нету", - сообщил специалист, отвечая на вопрос, фиксируется ли в столице массовое закрытие учебных учреждений на карантин из-за заболеваний ОРВИ и гриппом.
https://ria.ru/20240202/vaktsina-1925018136.html
https://ria.ru/20240205/shkola-1925427032.html
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общество, москва
Инфекционист оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве
Инфекционист: спад заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в середине марта
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве обычная для этого периода, спад заболеваемости начнется в середине марта, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
По словам специалиста, в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ обычная для данного периода времени, то есть повышенная.
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«
"Да, обычная, ничего страшного. Как обычно после каникул зимних улучшение начинается, перед этим шло повышение, после зимних каникул начала идет снижение заболеваемости, потом народ выходит, и опять начинает повышение, это обычно. Каждый год такое встречается. Обычно это длится до середины марта где-то, плюс-минус две недели", - пояснил инфекционист.
Специалист добавил, что сейчас коронавирус значительно меньше беспокоит, потому что болезнь протекает намного легче.
По словам Малышева, ситуация с заболеваемостью в школах и детских садах также соответствует сезону.
"Фатального, абсолютно нет, и близко нету", - сообщил специалист, отвечая на вопрос, фиксируется ли в столице массовое закрытие учебных учреждений на карантин из-за заболеваний ОРВИ и гриппом.
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