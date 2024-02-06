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Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС - РИА Новости, 06.02.2024
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10:15 06.02.2024 (обновлено: 14:41 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/gres-1925612855.html
Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС
Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС - РИА Новости, 06.02.2024
Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:15
2024-02-06T14:41
жкх
россия
калтан
кемеровская область
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС, говорится в сообщении Минэнерго со ссылкой на итоги совещания, посвященного прохождению объектами теплоснабжения отопительного сезона 2023-2024 годов. В ходе заседания министр энергетики заявил, что в текущем осенне-зимнем периоде произошел ряд массовых аварий на тепловых сетях и в котельных, в большинстве случаев длительность восстановительных работ занимала до 12 часов. Единичные нарушения теплоснабжения затрагивали более 40-50 тысяч человек. По словам Шульгинова, нужно усилить требования к безопасности эксплуатации и проектирования тепловых сетей и котельных, а также к работе комиссий и контролю по оценке готовности к осенне-зимнему периоду. "Министр сообщил, что подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС", - сказано в сообщении. Мэрия города Калтана (Кемеровская область) 2 февраля ввела режим повышенной готовности после аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС, из-за которой произошло снижение рабочей мощности станции. В результате для части потребителей была прекращена подача горячей, наблюдалось снижение параметров теплоснабжения. Тепловая электростанция "Мечела" предназначена для покрытия базисных нагрузок энергосистемы Кемеровской области.Для устранения последствий аварии и стабилизации выработки тепло- и электроэнергии на станцию командировали более 50 работников с других предприятий группы, к вечеру следующего дня подачу тепла восстановили, сообщалось на официальном канале главы Калтанского городского округа Игоря Голдинова в мессенджере Telegram.По словам главы Минэнерго, следует наделить Ростехнадзор полномочиями по контролю за разработкой, корректировкой и реализацией схем теплоснабжения. Шульгинов также призвал рассмотреть возможность корректировки нормативно-правовой базы, касающейся усиления требований к безопасной эксплуатации и проектированию тепловых сетей и котельных. Он заявил о необходимости повысить эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере.
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жкх, россия, калтан, кемеровская область, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
ЖКХ, Россия, Калтан, Кемеровская область, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС

Власти отозвали паспорт готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС

© Южно-Кузбасская ГРЭСЮжно-Кузбасская ГРЭС
Южно-Кузбасская ГРЭС
© Южно-Кузбасская ГРЭС
Южно-Кузбасская ГРЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС, говорится в сообщении Минэнерго со ссылкой на итоги совещания, посвященного прохождению объектами теплоснабжения отопительного сезона 2023-2024 годов.
В ходе заседания министр энергетики заявил, что в текущем осенне-зимнем периоде произошел ряд массовых аварий на тепловых сетях и в котельных, в большинстве случаев длительность восстановительных работ занимала до 12 часов. Единичные нарушения теплоснабжения затрагивали более 40-50 тысяч человек. По словам Шульгинова, нужно усилить требования к безопасности эксплуатации и проектирования тепловых сетей и котельных, а также к работе комиссий и контролю по оценке готовности к осенне-зимнему периоду.
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"Министр сообщил, что подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС", - сказано в сообщении.
Мэрия города Калтана (Кемеровская область) 2 февраля ввела режим повышенной готовности после аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС, из-за которой произошло снижение рабочей мощности станции. В результате для части потребителей была прекращена подача горячей, наблюдалось снижение параметров теплоснабжения. Тепловая электростанция "Мечела" предназначена для покрытия базисных нагрузок энергосистемы Кемеровской области.
Для устранения последствий аварии и стабилизации выработки тепло- и электроэнергии на станцию командировали более 50 работников с других предприятий группы, к вечеру следующего дня подачу тепла восстановили, сообщалось на официальном канале главы Калтанского городского округа Игоря Голдинова в мессенджере Telegram.
По словам главы Минэнерго, следует наделить Ростехнадзор полномочиями по контролю за разработкой, корректировкой и реализацией схем теплоснабжения. Шульгинов также призвал рассмотреть возможность корректировки нормативно-правовой базы, касающейся усиления требований к безопасной эксплуатации и проектированию тепловых сетей и котельных. Он заявил о необходимости повысить эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере.
 
ЖКХРоссияКалтанКемеровская областьНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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