https://ria.ru/20240206/gres-1925612855.html

Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС

Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС - РИА Новости, 06.02.2024

Паспорт готовности к отопительному сезону отозвали у Южно-Кузбасской ГРЭС

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:15

2024-02-06T10:15

2024-02-06T14:41

жкх

россия

калтан

кемеровская область

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС, говорится в сообщении Минэнерго со ссылкой на итоги совещания, посвященного прохождению объектами теплоснабжения отопительного сезона 2023-2024 годов. В ходе заседания министр энергетики заявил, что в текущем осенне-зимнем периоде произошел ряд массовых аварий на тепловых сетях и в котельных, в большинстве случаев длительность восстановительных работ занимала до 12 часов. Единичные нарушения теплоснабжения затрагивали более 40-50 тысяч человек. По словам Шульгинова, нужно усилить требования к безопасности эксплуатации и проектирования тепловых сетей и котельных, а также к работе комиссий и контролю по оценке готовности к осенне-зимнему периоду. "Министр сообщил, что подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС", - сказано в сообщении. Мэрия города Калтана (Кемеровская область) 2 февраля ввела режим повышенной готовности после аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС, из-за которой произошло снижение рабочей мощности станции. В результате для части потребителей была прекращена подача горячей, наблюдалось снижение параметров теплоснабжения. Тепловая электростанция "Мечела" предназначена для покрытия базисных нагрузок энергосистемы Кемеровской области.Для устранения последствий аварии и стабилизации выработки тепло- и электроэнергии на станцию командировали более 50 работников с других предприятий группы, к вечеру следующего дня подачу тепла восстановили, сообщалось на официальном канале главы Калтанского городского округа Игоря Голдинова в мессенджере Telegram.По словам главы Минэнерго, следует наделить Ростехнадзор полномочиями по контролю за разработкой, корректировкой и реализацией схем теплоснабжения. Шульгинов также призвал рассмотреть возможность корректировки нормативно-правовой базы, касающейся усиления требований к безопасной эксплуатации и проектированию тепловых сетей и котельных. Он заявил о необходимости повысить эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере.

https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html

россия

калтан

кемеровская область

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жкх, россия, калтан, кемеровская область, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)