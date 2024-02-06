https://ria.ru/20240206/grad-1925588705.html
Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений
Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений - РИА Новости, 06.02.2024
Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на передовых позициях, видео предоставило... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:09
2024-02-06T05:09
2024-02-06T05:09
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на передовых позициях, видео предоставило Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля на северском направлении были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на позициях в районе оставленного мирными жителями населенного пункта. "Расчет РСЗО "Град", предварительно произведя зарядку реактивной установки, получил задачу на боевую работу и выдвинулся в район стрельбы, откуда нанес огневое поражение противнику", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно свернулись и убыли в безопасный район для перезарядки.
https://ria.ru/20240131/rotatsiya-1924483162.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений
Расчет РСЗО "Град" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на передовых позициях, видео предоставило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля на северском направлении были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на позициях в районе оставленного мирными жителями населенного пункта.
"Расчет РСЗО "Град", предварительно произведя зарядку реактивной установки, получил задачу на боевую работу и выдвинулся в район стрельбы, откуда нанес огневое поражение противнику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно свернулись и убыли в безопасный район для перезарядки.
На Купянском направлении сорвали ротацию подразделений ВСУ