https://ria.ru/20240206/grad-1925588705.html

Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений

Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений - РИА Новости, 06.02.2024

Расчет "Града" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений

Расчет реактивной системы залпового огня "Град" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на передовых позициях, видео предоставило... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:09

2024-02-06T05:09

2024-02-06T05:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника на передовых позициях, видео предоставило Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля на северском направлении были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на позициях в районе оставленного мирными жителями населенного пункта. "Расчет РСЗО "Град", предварительно произведя зарядку реактивной установки, получил задачу на боевую работу и выдвинулся в район стрельбы, откуда нанес огневое поражение противнику", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно свернулись и убыли в безопасный район для перезарядки.

https://ria.ru/20240131/rotatsiya-1924483162.html

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россия, вооруженные силы украины