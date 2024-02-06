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Задержанному в Чувашии мужчине обещали от десяти тысяч рублей за поджоги
Задержанному в Чувашии мужчине обещали от десяти тысяч рублей за поджоги - РИА Новости, 06.02.2024
Задержанному в Чувашии мужчине обещали от десяти тысяч рублей за поджоги
ЗАДЕРЖАННЫЙ ЗА ГОСИЗМЕНУ В ЧУВАШИИ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ПОЛУЧАЛ ЗАКАЗЫ НА ПОДЖОГИ Ж/Д-ОБОРУДОВАНИЯ, ЕМУ ОБЕЩАЛИ 10-120 ТЫС РУБ - ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:07
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Задержанному в Чувашии мужчине обещали от десяти тысяч рублей за поджоги
Задержанный в Чувашии мужчина признался, что получал заказы на поджоги