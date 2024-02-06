https://ria.ru/20240206/gosizmena-1925657130.html

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Чувашии

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Чувашии - РИА Новости, 06.02.2024

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Чувашии

Уголовное дело о госизмене возбудили в Чувашии на молодого мужчину, который по просьбе спецслужб Украины намеревался совершить теракты на российских... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:48

2024-02-06T12:48

2024-02-06T12:56

происшествия

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили в Чувашии на молодого мужчину, который по просьбе спецслужб Украины намеревался совершить теракты на российских предприятиях, сообщает УФСБ республики.По версии следствия, 20-летний мужчина установил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины через интернет. "В целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности России, согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена).Отмечается, что ранее в отношении этого же мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по подозрению в совершении террористического акта организованной группой лиц на объектах транспортной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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2024

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происшествия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)