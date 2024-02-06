https://ria.ru/20240206/gosizmena-1925657130.html
ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Чувашии
ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Чувашии - РИА Новости, 06.02.2024
ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Чувашии
Уголовное дело о госизмене возбудили в Чувашии на молодого мужчину, который по просьбе спецслужб Украины намеревался совершить теракты на российских... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:48
2024-02-06T12:48
2024-02-06T12:56
происшествия
служба безопасности украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили в Чувашии на молодого мужчину, который по просьбе спецслужб Украины намеревался совершить теракты на российских предприятиях, сообщает УФСБ республики.По версии следствия, 20-летний мужчина установил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины через интернет. "В целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности России, согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена).Отмечается, что ранее в отношении этого же мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по подозрению в совершении террористического акта организованной группой лиц на объектах транспортной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Чувашии
Дело о госизмене возбудили на жителя Чувашии, собиравшегося устроить теракт
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбудили в Чувашии на молодого мужчину, который по просьбе спецслужб Украины намеревался совершить теракты на российских предприятиях, сообщает УФСБ республики.
По версии следствия, 20-летний мужчина установил конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами Украины через интернет. "В целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности России, согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена).
Отмечается, что ранее в отношении этого же мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ по подозрению в совершении террористического акта организованной группой лиц на объектах транспортной инфраструктуры.
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