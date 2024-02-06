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Суд в Германии признал молодежное крыло АдГ правоэкстремистским - РИА Новости, 06.02.2024
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13:41 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/germaniya-1925675525.html
Суд в Германии признал молодежное крыло АдГ правоэкстремистским
Суд в Германии признал молодежное крыло АдГ правоэкстремистским - РИА Новости, 06.02.2024
Суд в Германии признал молодежное крыло АдГ правоэкстремистским
Административный суд города Кёльн признал молодежное крыло партии Альтернатива для Германии (АдГ) правыми экстремистами, тем самым закрепив право внутренней... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:41
2024-02-06T13:41
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Административный суд города Кёльн признал молодежное крыло партии Альтернатива для Германии (АдГ) правыми экстремистами, тем самым закрепив право внутренней разведки на такую оценку, сообщает издание Spiegel со ссылкой на судебное решение. "Федеральная служба по защите конституции может классифицировать и рассматривать молодежную организацию АдГ Junge Alternative (JA) в качестве подтвержденного экстремистского движения", - передает издание решение суда. Тем самым партия АдГ и само движение потерпели неудачу в деле, начатом после подачи иска с их стороны. В обосновании суд поясняет, что организация придерживается концепции этнического происхождения немецкого народа и его сохранение связывает с этнической преемственностью, которая, по возможности, достигается исключением из этого сообщества мигрантов. По оценке суда, данная позиция является преступлением против человеческого достоинства. Кроме того суд принял к сведению, что организация продолжает вести антииностранную и, в частности, антиисламскую и антимусульманскую агитацию. Кроме того, JA агитирует против принципов демократии и поддерживает связи с различными антиконституционными организациями, как европейское ультраправое "Движение за идентичность", говорится в сообщении. Федеральное управление по охране конституции объявило в апреле 2023 года, что JA рассматривается по всей стране как правое экстремистское движение. Однако позднее данная оценка была на время отозвана из-за закончившегося сегодня судебного дела по иску АдГ. Молодежная организация является проектом партии и обвиняется в распространении материалов, противоречащих "демократическому порядку". С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию Альтернатива для Германии (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
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в мире, германия, кельн, потсдам
В мире, Германия, Кельн, Потсдам
Суд в Германии признал молодежное крыло АдГ правоэкстремистским

Суд города Кельн признал молодежное крыло партии АдГ правыми экстремистами

© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ
Участники митинга сторонников партии АдГ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Административный суд города Кёльн признал молодежное крыло партии Альтернатива для Германии (АдГ) правыми экстремистами, тем самым закрепив право внутренней разведки на такую оценку, сообщает издание Spiegel со ссылкой на судебное решение.
"Федеральная служба по защите конституции может классифицировать и рассматривать молодежную организацию АдГ Junge Alternative (JA) в качестве подтвержденного экстремистского движения", - передает издание решение суда. Тем самым партия АдГ и само движение потерпели неудачу в деле, начатом после подачи иска с их стороны.
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В обосновании суд поясняет, что организация придерживается концепции этнического происхождения немецкого народа и его сохранение связывает с этнической преемственностью, которая, по возможности, достигается исключением из этого сообщества мигрантов. По оценке суда, данная позиция является преступлением против человеческого достоинства.
Кроме того суд принял к сведению, что организация продолжает вести антииностранную и, в частности, антиисламскую и антимусульманскую агитацию. Кроме того, JA агитирует против принципов демократии и поддерживает связи с различными антиконституционными организациями, как европейское ультраправое "Движение за идентичность", говорится в сообщении.
Федеральное управление по охране конституции объявило в апреле 2023 года, что JA рассматривается по всей стране как правое экстремистское движение. Однако позднее данная оценка была на время отозвана из-за закончившегося сегодня судебного дела по иску АдГ. Молодежная организация является проектом партии и обвиняется в распространении материалов, противоречащих "демократическому порядку".
С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая растущую по популярности партию Альтернатива для Германии (АдГ). Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
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