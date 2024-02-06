https://ria.ru/20240206/germaniya-1925583383.html

Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание

Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание - РИА Новости, 06.02.2024

Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание

Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, с таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер на РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T02:53

2024-02-06T02:53

2024-02-06T09:34

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, с таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте."Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", — приводит его слова агентство.Как отмечается, комментарий министра свидетельствует о трудном положении немецкой экономики на фоне уже второго после пандемии года, когда рост экономики в лучшем случае прогнозируется как слабый."Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа", — добавил Линднер.Как сообщает агентство, заявление министра прозвучало всего через несколько часов после того, как ОЭСР опубликовала прогноз, согласно которому рост экономики Германии в этом году будет составлять всего лишь 0,3%.Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины. Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.

https://ria.ru/20240204/germaniya-1925289620.html

https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html

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в мире, германия, украина, россия, кристиан линднер, роберт хабек, оэср