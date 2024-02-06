Рейтинг@Mail.ru
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 06.02.2024 (обновлено: 09:34 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/germaniya-1925583383.html
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание - РИА Новости, 06.02.2024
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание
Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, с таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер на РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:53
2024-02-06T09:34
в мире
германия
украина
россия
кристиан линднер
роберт хабек
оэср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_0:272:5100:3141_1920x0_80_0_0_166653761679cead5229c335ed3d153f.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, с таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте."Мы больше не конкурентоспособны &lt;…&gt;. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", — приводит его слова агентство.Как отмечается, комментарий министра свидетельствует о трудном положении немецкой экономики на фоне уже второго после пандемии года, когда рост экономики в лучшем случае прогнозируется как слабый."Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа", — добавил Линднер.Как сообщает агентство, заявление министра прозвучало всего через несколько часов после того, как ОЭСР опубликовала прогноз, согласно которому рост экономики Германии в этом году будет составлять всего лишь 0,3%.Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины. Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.
https://ria.ru/20240204/germaniya-1925289620.html
https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_413:0:5100:3515_1920x0_80_0_0_8f49352442523ab434cde1d0aca23d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, кристиан линднер, роберт хабек, оэср
В мире, Германия, Украина, Россия, Кристиан Линднер, Роберт Хабек, ОЭСР
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание

Министр финансов Германии Линднер признал бедность и неконкурентоспособность ФРГ

© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, с таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.
"Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", — приводит его слова агентство.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Эксперты подсчитали ущерб от выхода Германии из Евросоюза
4 февраля, 08:50
Как отмечается, комментарий министра свидетельствует о трудном положении немецкой экономики на фоне уже второго после пандемии года, когда рост экономики в лучшем случае прогнозируется как слабый.
«
"Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа", — добавил Линднер.
Как сообщает агентство, заявление министра прозвучало всего через несколько часов после того, как ОЭСР опубликовала прогноз, согласно которому рост экономики Германии в этом году будет составлять всего лишь 0,3%.
Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины. Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Надежд не осталось. США и Германия лишают Зеленского последних иллюзий
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияУкраинаРоссияКристиан ЛинднерРоберт ХабекОЭСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала