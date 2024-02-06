https://ria.ru/20240206/germaniya-1925583383.html
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание - РИА Новости, 06.02.2024
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание
Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, с таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер на РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:53
2024-02-06T02:53
2024-02-06T09:34
в мире
германия
украина
россия
кристиан линднер
роберт хабек
оэср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_0:272:5100:3141_1920x0_80_0_0_166653761679cead5229c335ed3d153f.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Германия становится беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, с таким заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте."Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем", — приводит его слова агентство.Как отмечается, комментарий министра свидетельствует о трудном положении немецкой экономики на фоне уже второго после пандемии года, когда рост экономики в лучшем случае прогнозируется как слабый."Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа", — добавил Линднер.Как сообщает агентство, заявление министра прозвучало всего через несколько часов после того, как ОЭСР опубликовала прогноз, согласно которому рост экономики Германии в этом году будет составлять всего лишь 0,3%.Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины. Кроме того, глава Минэкономики признал, что немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа.
https://ria.ru/20240204/germaniya-1925289620.html
https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html
германия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_413:0:5100:3515_1920x0_80_0_0_8f49352442523ab434cde1d0aca23d2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, кристиан линднер, роберт хабек, оэср
В мире, Германия, Украина, Россия, Кристиан Линднер, Роберт Хабек, ОЭСР
Глава немецкого минфина сделал неожиданное признание
Министр финансов Германии Линднер признал бедность и неконкурентоспособность ФРГ