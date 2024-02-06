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В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей
Неизвестные в Москве обманом похитили 49,9 миллиона рублей у генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова 1943 года рождения и его супруги, по данному факту... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:55
2024-02-06T16:55
2024-02-06T16:55
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Неизвестные в Москве обманом похитили 49,9 миллиона рублей у генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова 1943 года рождения и его супруги, по данному факту проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Миренков обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. Он рассказал, что неизвестный с аккаунта в Telegram послал сообщение с просьбой о помощи. После этого с того же номера Миренкову позвонил мужчина и рассказал, что счета сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук находятся под угрозой. После этого с потерпевшим связался уже якобы представитель Центробанка, который "подтвердил" попытки списания денег со счетов Миренкова и предложил снять средства со счетов потерпевшего, и передать им по специальным кодовым словам. В конце января Миренков снял в банке 10 миллионов рублей, которые передал неизвестному, далее в других отделениях банков он снял еще 16,9, 5 и 2 миллиона рублей и также отдал их злоумышленникам. После этого супруга Миренкова сняла со своего счета 16 миллионов рублей, которые тоже отдали неизвестным. "Таким образом, ущерб составил 49,9 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Согласно открытым данным, Анатолий Миренков является генерал-майором в отставке, служил, в частности, начальником управления финансово-экономической деятельности Центрального аппарата Минобороны РФ. Является членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей
В Москве аферисты похитили почти 50 миллионов рублей у отставного генерала
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Неизвестные в Москве обманом похитили 49,9 миллиона рублей у генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова 1943 года рождения и его супруги, по данному факту проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Миренков обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. Он рассказал, что неизвестный с аккаунта в Telegram послал сообщение с просьбой о помощи. После этого с того же номера Миренкову позвонил мужчина и рассказал, что счета сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук находятся под угрозой. После этого с потерпевшим связался уже якобы представитель Центробанка
, который "подтвердил" попытки списания денег со счетов Миренкова и предложил снять средства со счетов потерпевшего, и передать им по специальным кодовым словам.
В конце января Миренков снял в банке 10 миллионов рублей, которые передал неизвестному, далее в других отделениях банков он снял еще 16,9, 5 и 2 миллиона рублей и также отдал их злоумышленникам. После этого супруга Миренкова сняла со своего счета 16 миллионов рублей, которые тоже отдали неизвестным.
"Таким образом, ущерб составил 49,9 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Согласно открытым данным, Анатолий Миренков является генерал-майором в отставке, служил, в частности, начальником управления финансово-экономической деятельности Центрального аппарата Минобороны РФ
. Является членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
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