Рейтинг@Mail.ru
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/general-1925750637.html
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей
Неизвестные в Москве обманом похитили 49,9 миллиона рублей у генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова 1943 года рождения и его супруги, по данному факту... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:55
2024-02-06T16:55
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Неизвестные в Москве обманом похитили 49,9 миллиона рублей у генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова 1943 года рождения и его супруги, по данному факту проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Миренков обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. Он рассказал, что неизвестный с аккаунта в Telegram послал сообщение с просьбой о помощи. После этого с того же номера Миренкову позвонил мужчина и рассказал, что счета сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук находятся под угрозой. После этого с потерпевшим связался уже якобы представитель Центробанка, который "подтвердил" попытки списания денег со счетов Миренкова и предложил снять средства со счетов потерпевшего, и передать им по специальным кодовым словам. В конце января Миренков снял в банке 10 миллионов рублей, которые передал неизвестному, далее в других отделениях банков он снял еще 16,9, 5 и 2 миллиона рублей и также отдал их злоумышленникам. После этого супруга Миренкова сняла со своего счета 16 миллионов рублей, которые тоже отдали неизвестным. "Таким образом, ущерб составил 49,9 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Согласно открытым данным, Анатолий Миренков является генерал-майором в отставке, служил, в частности, начальником управления финансово-экономической деятельности Центрального аппарата Минобороны РФ. Является членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
https://ria.ru/20240203/pokhischenie-1925174025.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве у отставного генерала похитили почти 50 миллионов рублей

В Москве аферисты похитили почти 50 миллионов рублей у отставного генерала

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Неизвестные в Москве обманом похитили 49,9 миллиона рублей у генерал-майора в отставке Анатолия Миренкова 1943 года рождения и его супруги, по данному факту проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Миренков обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. Он рассказал, что неизвестный с аккаунта в Telegram послал сообщение с просьбой о помощи. После этого с того же номера Миренкову позвонил мужчина и рассказал, что счета сотрудников Российской академии ракетных и артиллерийских наук находятся под угрозой. После этого с потерпевшим связался уже якобы представитель Центробанка, который "подтвердил" попытки списания денег со счетов Миренкова и предложил снять средства со счетов потерпевшего, и передать им по специальным кодовым словам.
В конце января Миренков снял в банке 10 миллионов рублей, которые передал неизвестному, далее в других отделениях банков он снял еще 16,9, 5 и 2 миллиона рублей и также отдал их злоумышленникам. После этого супруга Миренкова сняла со своего счета 16 миллионов рублей, которые тоже отдали неизвестным.
"Таким образом, ущерб составил 49,9 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Согласно открытым данным, Анатолий Миренков является генерал-майором в отставке, служил, в частности, начальником управления финансово-экономической деятельности Центрального аппарата Минобороны РФ. Является членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа
3 февраля, 09:44
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала