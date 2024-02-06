https://ria.ru/20240206/gaz-1925745566.html

Экспорт российского газа по трубопроводам снизился

Экспорт российского газа по трубопроводам снизился - РИА Новости, 06.02.2024

Экспорт российского газа по трубопроводам снизился

Экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров, следует из презентации вице-премьера Александра Новака,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:36

2024-02-06T16:36

2024-02-06T16:54

экономика

россия

александр новак

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров, следует из презентации вице-премьера Александра Новака, представленной в ходе выступления в Совете Федерации.Согласно одному из слайдов, поставка газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составила 142,1 миллиарда кубометров, а 2023 году – 99,6 миллиарда кубометров. Как уточнялось в презентации, снижение составило 29,9%.

https://ria.ru/20240127/gaz-1923911631.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр новак, совет федерации рф