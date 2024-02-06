https://ria.ru/20240206/gaz-1925745566.html
Экспорт российского газа по трубопроводам снизился
Экспорт российского газа по трубопроводам снизился - РИА Новости, 06.02.2024
Экспорт российского газа по трубопроводам снизился
Экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров, следует из презентации вице-премьера Александра Новака,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:36
2024-02-06T16:36
2024-02-06T16:54
экономика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров, следует из презентации вице-премьера Александра Новака, представленной в ходе выступления в Совете Федерации.Согласно одному из слайдов, поставка газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составила 142,1 миллиарда кубометров, а 2023 году – 99,6 миллиарда кубометров. Как уточнялось в презентации, снижение составило 29,9%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Россия, Александр Новак, Совет Федерации РФ
Экспорт российского газа по трубопроводам снизился
Экспорт российского газа по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9 процента
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров, следует из презентации вице-премьера Александра Новака, представленной в ходе выступления в Совете Федерации.
Согласно одному из слайдов, поставка газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составила 142,1 миллиарда кубометров, а 2023 году – 99,6 миллиарда кубометров. Как уточнялось в презентации, снижение составило 29,9%.
Россия поставила дружественным странам 76 миллиардов кубов газа в 2023 году