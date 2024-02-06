https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом - РИА Новости, 06.02.2024
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом
В Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газон, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:16
2024-02-06T09:16
2024-02-06T10:12
происшествия
севастополь
республика крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газон, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале."На Леваневского, 18, в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", — написал он.Информация о пострадавших уточняется. Сейчас идет эвакуация людей с верхних этажей здания.На месте ЧП работу всех оперативных служб координирует директор департамента общественной безопасности.Губернатор добавил, что выезжает на место происшествия.
https://ria.ru/20240204/gaz-1925297824.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, республика крым, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом, обрушились перекрытия