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В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом - РИА Новости, 06.02.2024
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09:16 06.02.2024 (обновлено: 10:12 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/gaz-1925602870.html
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом - РИА Новости, 06.02.2024
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом
В Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газон, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:16
2024-02-06T10:12
происшествия
севастополь
республика крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газон, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.&quot;На Леваневского, 18, в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение&quot;, — написал он.Информация о пострадавших уточняется. Сейчас идет эвакуация людей с верхних этажей здания.На месте ЧП работу всех оперативных служб координирует директор департамента общественной безопасности.Губернатор добавил, что выезжает на место происшествия.
https://ria.ru/20240204/gaz-1925297824.html
севастополь
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происшествия, севастополь, республика крым, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев
В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом

В жилом доме в Севастополе взорвался баллон с газом, обрушились перекрытия

© Фото : РаZVожаев/TelegramМесто происшествия — в частном доме в Севастополе произошел взрыв газа
Место происшествия — в частном доме в Севастополе произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Место происшествия — в частном доме в Севастополе произошел взрыв газа
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. В Севастополе в квартире жилого дома взорвался баллон с газон, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«

"На Леваневского, 18, в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", — написал он.

Информация о пострадавших уточняется. Сейчас идет эвакуация людей с верхних этажей здания.
На месте ЧП работу всех оперативных служб координирует директор департамента общественной безопасности.
Губернатор добавил, что выезжает на место происшествия.
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ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымМихаил Развожаев
 
 
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