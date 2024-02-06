https://ria.ru/20240206/fosagro-1925757812.html

Группа "Фосагро" увеличила выпуск минеральных удобрений до 11 млн тонн

Группа "Фосагро" увеличила выпуск минеральных удобрений до 11 млн тонн - РИА Новости, 06.02.2024

Группа "Фосагро" увеличила выпуск минеральных удобрений до 11 млн тонн

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году увеличила производство минеральных удобрений по сравнению с... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:24

2024-02-06T17:24

2024-02-06T17:24

россия

череповец

кировск

балаково

андрей гурьев

владимир литвиненко

фосагро

апатит

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году увеличила производство минеральных удобрений по сравнению с 2022 годом на 2,1%, до 11 миллионов тонн, сообщается в пресс-релизе компании. "За 12 месяцев 2023 года производство минеральных удобрений выросло на 2,1% к уровню предыдущего года и составило 11 миллионов тонн, а производство прочей агрохимической продукции составило около 0,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Таким образом, группа в 2023 году нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 11,3 миллиона тонн. "<…> За 12 месяцев 2023 года компании удалось нарастить производство фосфорных удобрений на 2,0% к уровню предыдущего года, причем выпуск основных марок удобрений DAP/MAP увеличился на 8,4% до рекордных более чем 4,5 миллиона тонн. Отдельно хочу отметить увеличение объемов производства MAP на 12,9% к уровню предыдущего года, <…> Производство фосфорной кислоты, как основного сырья для выпуска фосфорных удобрений, за 12 месяцев 2023 года выросло на 4,6% к уровню предыдущего года и составило более 3,3 млн тонн. <…>", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Михаила РыбниковаГруппа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.

https://ria.ru/20240201/pobeda-1924901354.html

https://ria.ru/20240129/fosagro-1924128131.html

россия

череповец

кировск

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, череповец, кировск, балаково, андрей гурьев, владимир литвиненко, фосагро, апатит