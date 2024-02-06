https://ria.ru/20240206/fermery-1925808186.html

Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги

Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги - РИА Новости, 06.02.2024

Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги

Греческие фермеры усилят акции протеста и со среды начнут блокировать национальные автодороги во многих местах, а на следующей неделе проведут митинг в Афинах,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:47

2024-02-06T21:47

2024-02-06T21:47

афины

в мире

кириакос мицотакис

еврокомиссия

евросоюз

греция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98553/11/985531106_0:279:5184:3195_1920x0_80_0_0_210885f3ef115b157d070d956c5faa6d.jpg

АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Греческие фермеры усилят акции протеста и со среды начнут блокировать национальные автодороги во многих местах, а на следующей неделе проведут митинг в Афинах, требуя поддержать сельское хозяйство, такое решение фермеры приняли на общегреческом собрании в городе Никея (область Лариса), сообщил портал ieidiseis.gr. "Фермеры решили со среды блокировать национальные и региональные дороги тракторами. Президент Федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы Ризос Марудас заявил, что среди их предложений - выйти на своих машинах на национальное шоссе, а также провести митинг на следующей неделе в Афинах, где они призовут граждан поддержать их. Марудас сказал, что у фермеров нет мыслей об отступлении, для них нет никакой перспективы, если они повернут назад", - сообщил портал. "Будем сражаться с сегодняшнего дня, пока не победим и не добьемся успеха", - заявил Марудас. Фермеры требуют отменить налоги на топливо для сельскохозяйственной техники, установить тариф на электроэнергию для аграриев в 7 центов на киловатт-час вместо 14 центов, выделить субсидии на материалы и корма для животных, не внедрять новую сельскохозяйственную политику Евросоюза и провести переговоры по ее пересмотру, 100% возмещение утраченного из-за природных бедствий дохода, принять меры по прекращению незаконной продажи ввезенной из-за рубежа продукции под видом греческой. Премьер-министр Кириакос Мицотакис не исключил встречу с фермерами в ближайшие дни. "Столкнувшись с угрозой "парада" тракторов в центре Афин, министр сельского развития Лефтерис Авгенакис заявил во вторник в парламенте, что "правительство открыто для диалога с фермерами", - сообщил портал. Авгенакис заявил, что многие из проблем фермеров усилились из-за климатического и энергетического кризиса, и правительство готово обсудить и принять вместе с фермерами реалистичные решения, "которые обеспечат более стабильное будущее сельскохозяйственного производства, но не подрывают будущее страны". Министр заявил, что будущее формируется только посредством согласия и диалога, а не посредством конфронтации, сообщил портал. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240206/zakharova-1925673443.html

https://ria.ru/20240206/protesty-1925587216.html

афины

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

афины, в мире, кириакос мицотакис, еврокомиссия, евросоюз, греция