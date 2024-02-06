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Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги - РИА Новости, 06.02.2024
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21:47 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/fermery-1925808186.html
Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги
Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги - РИА Новости, 06.02.2024
Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги
Греческие фермеры усилят акции протеста и со среды начнут блокировать национальные автодороги во многих местах, а на следующей неделе проведут митинг в Афинах,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:47
2024-02-06T21:47
афины
в мире
кириакос мицотакис
еврокомиссия
евросоюз
греция
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АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Греческие фермеры усилят акции протеста и со среды начнут блокировать национальные автодороги во многих местах, а на следующей неделе проведут митинг в Афинах, требуя поддержать сельское хозяйство, такое решение фермеры приняли на общегреческом собрании в городе Никея (область Лариса), сообщил портал ieidiseis.gr. "Фермеры решили со среды блокировать национальные и региональные дороги тракторами. Президент Федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы Ризос Марудас заявил, что среди их предложений - выйти на своих машинах на национальное шоссе, а также провести митинг на следующей неделе в Афинах, где они призовут граждан поддержать их. Марудас сказал, что у фермеров нет мыслей об отступлении, для них нет никакой перспективы, если они повернут назад", - сообщил портал. "Будем сражаться с сегодняшнего дня, пока не победим и не добьемся успеха", - заявил Марудас. Фермеры требуют отменить налоги на топливо для сельскохозяйственной техники, установить тариф на электроэнергию для аграриев в 7 центов на киловатт-час вместо 14 центов, выделить субсидии на материалы и корма для животных, не внедрять новую сельскохозяйственную политику Евросоюза и провести переговоры по ее пересмотру, 100% возмещение утраченного из-за природных бедствий дохода, принять меры по прекращению незаконной продажи ввезенной из-за рубежа продукции под видом греческой. Премьер-министр Кириакос Мицотакис не исключил встречу с фермерами в ближайшие дни. "Столкнувшись с угрозой "парада" тракторов в центре Афин, министр сельского развития Лефтерис Авгенакис заявил во вторник в парламенте, что "правительство открыто для диалога с фермерами", - сообщил портал. Авгенакис заявил, что многие из проблем фермеров усилились из-за климатического и энергетического кризиса, и правительство готово обсудить и принять вместе с фермерами реалистичные решения, "которые обеспечат более стабильное будущее сельскохозяйственного производства, но не подрывают будущее страны". Министр заявил, что будущее формируется только посредством согласия и диалога, а не посредством конфронтации, сообщил портал. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
https://ria.ru/20240206/zakharova-1925673443.html
https://ria.ru/20240206/protesty-1925587216.html
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афины, в мире, кириакос мицотакис, еврокомиссия, евросоюз, греция
Афины, В мире, Кириакос Мицотакис, Еврокомиссия, Евросоюз, Греция
Греческие фермеры усилят акции протеста и начнут блокировать автодороги

ieidiseis.gr: греческие фермеры решили со среды блокировать дороги тракторами

© РИА Новости / Геннадий МельникМитинг фермеров в Афинах
Митинг фермеров в Афинах - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Митинг фермеров в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 фев - РИА Новости. Греческие фермеры усилят акции протеста и со среды начнут блокировать национальные автодороги во многих местах, а на следующей неделе проведут митинг в Афинах, требуя поддержать сельское хозяйство, такое решение фермеры приняли на общегреческом собрании в городе Никея (область Лариса), сообщил портал ieidiseis.gr.
«
"Фермеры решили со среды блокировать национальные и региональные дороги тракторами. Президент Федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы Ризос Марудас заявил, что среди их предложений - выйти на своих машинах на национальное шоссе, а также провести митинг на следующей неделе в Афинах, где они призовут граждан поддержать их. Марудас сказал, что у фермеров нет мыслей об отступлении, для них нет никакой перспективы, если они повернут назад", - сообщил портал.
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"Будем сражаться с сегодняшнего дня, пока не победим и не добьемся успеха", - заявил Марудас.
Фермеры требуют отменить налоги на топливо для сельскохозяйственной техники, установить тариф на электроэнергию для аграриев в 7 центов на киловатт-час вместо 14 центов, выделить субсидии на материалы и корма для животных, не внедрять новую сельскохозяйственную политику Евросоюза и провести переговоры по ее пересмотру, 100% возмещение утраченного из-за природных бедствий дохода, принять меры по прекращению незаконной продажи ввезенной из-за рубежа продукции под видом греческой.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис не исключил встречу с фермерами в ближайшие дни.
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"Столкнувшись с угрозой "парада" тракторов в центре Афин, министр сельского развития Лефтерис Авгенакис заявил во вторник в парламенте, что "правительство открыто для диалога с фермерами", - сообщил портал.
Авгенакис заявил, что многие из проблем фермеров усилились из-за климатического и энергетического кризиса, и правительство готово обсудить и принять вместе с фермерами реалистичные решения, "которые обеспечат более стабильное будущее сельскохозяйственного производства, но не подрывают будущее страны". Министр заявил, что будущее формируется только посредством согласия и диалога, а не посредством конфронтации, сообщил портал.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
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