В Любеке фермеры освистали министра финансов ФРГ
В Любеке фермеры освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера
© AP Photo / Michael ProbstФермеры в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Фермеры в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Протестующие фермеры освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, приехавшего в северогерманский город Любек на телевизионный диалог с избранными горожанами, передает телерадиоканал NDR.
Линднер прибыл в Любек во вторник днем, из-за проходящего там многочисленного протеста фермеров с участием более 200 тракторов авто политика сопровождалось большим эскортом полиции, как следует из репортажа телеканала.
Когда Линднер подъезжал к студии, где он впоследствии ответил на вопросы избранных горожан, его освистала толпа фермеров. Вслед уходящему политику протестующие проскандировали известную в ФРГ кричалку "Мы сыты по горло".
Фермеры также принесли с собой плакаты, на одном из них приводятся давние слова Линднера о том, что "лучше вовсе не править, чем править неправильно".
В ходе последовавшего затем диалога с жителями Любека, один из присутствующих там горожан заявил Линднеру, что согласно текущим национальным предписаниям в области агропромышленности Германия неспособна конкурировать на рынке ЕС. На это министр ответил, что он не разделяет этой позиции и что, по его мнению, необходимо лишь "гармонизировать" предписания ЕС.
Так, Линднер предложил приложить усилия к отмене решения Европейской комиссии о том, что с 2023 года в Европе ради сохранения климата не должно расти ничего на, как минимум, 4% пахотных земель. На это собеседник Линднера попросил наравне с этой инициативой сохранить также и субсидии для фермеров, которые правительство ФРГ вознамерилось отменить. Данное предложение явно вывело из себя министра. На повышенных тонах он ответил, что и то, и другое одновременно невозможно выполнить.
Днем ранее министр в интервью агентству Блумберг заявил, что Германия больше неконкурентоспособна и становится беднее, поскольку не может обеспечить экономический рост.
В декабре немецкое правительство из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. Правительство намерено отменить субсидии на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства, данный пункт уже принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, фермеры начали с недавних пор блокировать въезды к крупным сетям супермаркетов и немецким СМИ. 5 февраля они заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, требуя больше освещать забастовки.