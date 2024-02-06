https://ria.ru/20240206/fermery-1925673467.html

В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог

В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог - РИА Новости, 06.02.2024

В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог

Протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране на фоне кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:36

2024-02-06T13:36

2024-02-06T14:15

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МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. Протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране на фоне кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщил RTVE.По данным телеканала, аграрии, требующие улучшения условий труда и модификации политики в этой сфере, перекрыли движение на трассах в Барселоне, Таррагоне, Кастилии-Ла-Манче, Валенсии, Арагоне, Ла-Риохе, Мурсии и других регионах.Так, фермеры заблокировали движение на северной кольцевой дороге в Валенсию, а также на нескольких ключевых прилегающих к ней магистралях. Эти ограничения привели к коллапсу на поперечных подъездных путях к городу. В свою очередь, фермеры и животноводы из Малаги заблокировали тракторами и грузовиками подъезды к порту города.На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельском хозяйстве. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.По их мнению, Евросоюз продолжает заключать новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. Профсоюзы потребовали парализовать переговоры с государствами Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Еврокомиссией (ЕК) усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт сельскохозяйственной продукции этой страны соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифам, установленным в соглашении о свободной торговле.В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль в том числе из-за политики Еврокомиссии.При этом ЕК предложила еще на год, до июня 2025-го, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.

https://ria.ru/20240206/fermery-1925665317.html

https://ria.ru/20240205/fermery-1925559793.html

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испания

валенсия (область)

барселона (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

испания, валенсия (область), барселона (город), еврокомиссия, евросоюз, в мире