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В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог - РИА Новости, 06.02.2024
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13:36 06.02.2024 (обновлено: 14:15 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/fermery-1925673467.html
В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог
В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог - РИА Новости, 06.02.2024
В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог
Протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране на фоне кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:36
2024-02-06T14:15
испания
валенсия (область)
барселона (город)
еврокомиссия
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в мире
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МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. Протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране на фоне кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщил RTVE.По данным телеканала, аграрии, требующие улучшения условий труда и модификации политики в этой сфере, перекрыли движение на трассах в Барселоне, Таррагоне, Кастилии-Ла-Манче, Валенсии, Арагоне, Ла-Риохе, Мурсии и других регионах.Так, фермеры заблокировали движение на северной кольцевой дороге в Валенсию, а также на нескольких ключевых прилегающих к ней магистралях. Эти ограничения привели к коллапсу на поперечных подъездных путях к городу. В свою очередь, фермеры и животноводы из Малаги заблокировали тракторами и грузовиками подъезды к порту города.На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельском хозяйстве. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.По их мнению, Евросоюз продолжает заключать новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. Профсоюзы потребовали парализовать переговоры с государствами Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Еврокомиссией (ЕК) усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт сельскохозяйственной продукции этой страны соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифам, установленным в соглашении о свободной торговле.В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль в том числе из-за политики Еврокомиссии.При этом ЕК предложила еще на год, до июня 2025-го, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240206/fermery-1925665317.html
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валенсия (область)
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испания, валенсия (область), барселона (город), еврокомиссия, евросоюз, в мире
Испания, Валенсия (область), Барселона (город), Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Испании протестующие фермеры блокировали десятки дорог

RTVE: фермеры на тракторах блокировали десятки дорог по всей Испании

© AFP 2024 / JOSEP LAGOИспанские фермеры блокируют шоссе в Мольеруссе
Испанские фермеры блокируют шоссе в Мольеруссе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AFP 2024 / JOSEP LAGO
Испанские фермеры блокируют шоссе в Мольеруссе
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. Протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране на фоне кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщил RTVE.
По данным телеканала, аграрии, требующие улучшения условий труда и модификации политики в этой сфере, перекрыли движение на трассах в Барселоне, Таррагоне, Кастилии-Ла-Манче, Валенсии, Арагоне, Ла-Риохе, Мурсии и других регионах.
Так, фермеры заблокировали движение на северной кольцевой дороге в Валенсию, а также на нескольких ключевых прилегающих к ней магистралях. Эти ограничения привели к коллапсу на поперечных подъездных путях к городу.
В свою очередь, фермеры и животноводы из Малаги заблокировали тракторами и грузовиками подъезды к порту города.
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На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельском хозяйстве. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
По их мнению, Евросоюз продолжает заключать новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. Профсоюзы потребовали парализовать переговоры с государствами Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией.
Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Еврокомиссией (ЕК) усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт сельскохозяйственной продукции этой страны соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифам, установленным в соглашении о свободной торговле.
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В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль в том числе из-за политики Еврокомиссии.
При этом ЕК предложила еще на год, до июня 2025-го, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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