Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/fermery-1925665317.html
В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками
В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками - РИА Новости, 06.02.2024
В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками
Фермеры в Нидерландах в ночь на вторник провели акции протеста на дорогах, где запускали фейерверки и разжигали костры, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:16
2024-02-06T13:16
в мире
нидерланды
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925666046_0:88:2513:1501_1920x0_80_0_0_b9951d6c5cef6c7aa166861ef0296bc5.png
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах в ночь на вторник провели акции протеста на дорогах, где запускали фейерверки и разжигали костры, сообщает портал NL Times. В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. "Фермеры протестовали ночью на нескольких нидерландских автомагистралях… Как минимум в двух локациях рядом с (местами – ред.) протестов фермеров произошли несчастные случаи, в которых получили травмы автомобилисты", - пишет портал во вторник. По данным СМИ, две машины столкнулись рядом с деревней Хервейнен, где фермеры разожгли костер на дороге, два человека были госпитализированы. Еще несколько машин столкнулись в городе Венендал, еще один человек был доставлен в больницу. При этом не уточняется, связан ли инцидент с протестами. Как сообщает NL Times, протестующие также блокировали дороги при помощи сельскохозяйственной техники. Протесты фермеров уже вызвали перебои во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Польше, Румынии и даже в Нидерландах. Фермеры выступают против ряда мер по защите окружающей среды, которые, как они считают, наносят ущерб их интересам, в особенности на фоне инфляции и конкуренции с зарубежными импортерами.
https://ria.ru/20240206/zabastovki-1925639113.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925666046_197:0:2314:1588_1920x0_80_0_0_fd6af2db722272ca0b84d3f2ae4c048c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, евросоюз
В мире, Нидерланды, Евросоюз
В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками

В Нидерландах фермеры устроили ночную акцию протеста с фейерверками и кострами

© Кадр видео из соцсетейАкция протеста фермеров, устроенная на трассе в Нидерландах
Акция протеста фермеров, устроенная на трассе в Нидерландах
© Кадр видео из соцсетей
Акция протеста фермеров, устроенная на трассе в Нидерландах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах в ночь на вторник провели акции протеста на дорогах, где запускали фейерверки и разжигали костры, сообщает портал NL Times.
В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
"Фермеры протестовали ночью на нескольких нидерландских автомагистралях… Как минимум в двух локациях рядом с (местами – ред.) протестов фермеров произошли несчастные случаи, в которых получили травмы автомобилисты", - пишет портал во вторник.
По данным СМИ, две машины столкнулись рядом с деревней Хервейнен, где фермеры разожгли костер на дороге, два человека были госпитализированы. Еще несколько машин столкнулись в городе Венендал, еще один человек был доставлен в больницу. При этом не уточняется, связан ли инцидент с протестами.
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров
11:53
Как сообщает NL Times, протестующие также блокировали дороги при помощи сельскохозяйственной техники.
Протесты фермеров уже вызвали перебои во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Польше, Румынии и даже в Нидерландах. Фермеры выступают против ряда мер по защите окружающей среды, которые, как они считают, наносят ущерб их интересам, в особенности на фоне инфляции и конкуренции с зарубежными импортерами.
 
В миреНидерландыЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала