https://ria.ru/20240206/fermery-1925665317.html

В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками

В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками - РИА Новости, 06.02.2024

В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками

Фермеры в Нидерландах в ночь на вторник провели акции протеста на дорогах, где запускали фейерверки и разжигали костры, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:16

2024-02-06T13:16

2024-02-06T13:16

в мире

нидерланды

евросоюз

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах в ночь на вторник провели акции протеста на дорогах, где запускали фейерверки и разжигали костры, сообщает портал NL Times. В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. "Фермеры протестовали ночью на нескольких нидерландских автомагистралях… Как минимум в двух локациях рядом с (местами – ред.) протестов фермеров произошли несчастные случаи, в которых получили травмы автомобилисты", - пишет портал во вторник. По данным СМИ, две машины столкнулись рядом с деревней Хервейнен, где фермеры разожгли костер на дороге, два человека были госпитализированы. Еще несколько машин столкнулись в городе Венендал, еще один человек был доставлен в больницу. При этом не уточняется, связан ли инцидент с протестами. Как сообщает NL Times, протестующие также блокировали дороги при помощи сельскохозяйственной техники. Протесты фермеров уже вызвали перебои во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Польше, Румынии и даже в Нидерландах. Фермеры выступают против ряда мер по защите окружающей среды, которые, как они считают, наносят ущерб их интересам, в особенности на фоне инфляции и конкуренции с зарубежными импортерами.

https://ria.ru/20240206/zabastovki-1925639113.html

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, евросоюз