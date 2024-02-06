В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста с фейерверками
В Нидерландах фермеры устроили ночную акцию протеста с фейерверками и кострами
© Кадр видео из соцсетейАкция протеста фермеров, устроенная на трассе в Нидерландах
© Кадр видео из соцсетей
Акция протеста фермеров, устроенная на трассе в Нидерландах
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах в ночь на вторник провели акции протеста на дорогах, где запускали фейерверки и разжигали костры, сообщает портал NL Times.
В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
"Фермеры протестовали ночью на нескольких нидерландских автомагистралях… Как минимум в двух локациях рядом с (местами – ред.) протестов фермеров произошли несчастные случаи, в которых получили травмы автомобилисты", - пишет портал во вторник.
По данным СМИ, две машины столкнулись рядом с деревней Хервейнен, где фермеры разожгли костер на дороге, два человека были госпитализированы. Еще несколько машин столкнулись в городе Венендал, еще один человек был доставлен в больницу. При этом не уточняется, связан ли инцидент с протестами.
Как сообщает NL Times, протестующие также блокировали дороги при помощи сельскохозяйственной техники.
Протесты фермеров уже вызвали перебои во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Польше, Румынии и даже в Нидерландах. Фермеры выступают против ряда мер по защите окружающей среды, которые, как они считают, наносят ущерб их интересам, в особенности на фоне инфляции и конкуренции с зарубежными импортерами.