https://ria.ru/20240206/evrosovet-1925643110.html

Глава Евросовета призвал США разблокировать средства для Киева

Глава Евросовета призвал США разблокировать средства для Киева - РИА Новости, 06.02.2024

Глава Евросовета призвал США разблокировать средства для Киева

Глава Евросовета Шарль Мишель с трибуны Европейского парламента призвал Конгресс США разблокировать 60 миллиардов долларов для финансирования Украины. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:06

2024-02-06T12:06

2024-02-06T12:07

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель с трибуны Европейского парламента призвал Конгресс США разблокировать 60 миллиардов долларов для финансирования Украины. Он выступил перед депутатами с отчетом по итогам специального саммита ЕС 1 февраля, на котором было достигнуто политическое решение по долгосрочному финансированию Украины со стороны ЕС на сумму в 50 миллиардов евро. "Это решение (о создании фонда для Украины на 50 млрд евро – ред.) также является посланием для тех, кто, как и мы, верит в демократические ценности и свободу. Это послание нашим партнерам, которые вместе с нами поддерживают украинцев и Украину. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать Палату представителей в США как можно скорее разблокировать 60 миллиардов долларов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины", - сказал он. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.

https://ria.ru/20240104/ssha-1919683356.html

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924315518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, шарль мишель, евросоюз, евросовет