https://ria.ru/20240206/evrosovet-1925643110.html
Глава Евросовета призвал США разблокировать средства для Киева
Глава Евросовета призвал США разблокировать средства для Киева - РИА Новости, 06.02.2024
Глава Евросовета призвал США разблокировать средства для Киева
Глава Евросовета Шарль Мишель с трибуны Европейского парламента призвал Конгресс США разблокировать 60 миллиардов долларов для финансирования Украины. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:06
2024-02-06T12:06
2024-02-06T12:07
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель с трибуны Европейского парламента призвал Конгресс США разблокировать 60 миллиардов долларов для финансирования Украины. Он выступил перед депутатами с отчетом по итогам специального саммита ЕС 1 февраля, на котором было достигнуто политическое решение по долгосрочному финансированию Украины со стороны ЕС на сумму в 50 миллиардов евро. "Это решение (о создании фонда для Украины на 50 млрд евро – ред.) также является посланием для тех, кто, как и мы, верит в демократические ценности и свободу. Это послание нашим партнерам, которые вместе с нами поддерживают украинцев и Украину. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать Палату представителей в США как можно скорее разблокировать 60 миллиардов долларов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины", - сказал он. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.
https://ria.ru/20240104/ssha-1919683356.html
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924315518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, джо байден, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
Глава Евросовета призвал США разблокировать средства для Киева
Глава Евросовета Мишель призвал США разблокировать 60 млрд долларов для Киева
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель с трибуны Европейского парламента призвал Конгресс США разблокировать 60 миллиардов долларов для финансирования Украины.
Он выступил перед депутатами с отчетом по итогам специального саммита ЕС
1 февраля, на котором было достигнуто политическое решение по долгосрочному финансированию Украины со стороны ЕС на сумму в 50 миллиардов евро.
У США больше нет средств на поддержку Украины, заявил Белый дом
"Это решение (о создании фонда для Украины на 50 млрд евро – ред.) также является посланием для тех, кто, как и мы, верит в демократические ценности и свободу. Это послание нашим партнерам, которые вместе с нами поддерживают украинцев и Украину. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать Палату представителей в США как можно скорее разблокировать 60 миллиардов долларов, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины", - сказал он.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе
приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева
будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю
. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден
заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.
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