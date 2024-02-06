https://ria.ru/20240206/estoniya-1925715648.html

Лишенный вида на жительство глава ЭПЦ покинул Таллин, сообщил источник

Лишенный вида на жительство глава ЭПЦ покинул Таллин, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2024

Лишенный вида на жительство глава ЭПЦ покинул Таллин, сообщил источник

Глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), которому отказали в продлении вида на жительство, покинул... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:29

2024-02-06T15:29

2024-02-06T15:29

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), которому отказали в продлении вида на жительство, покинул Таллин, утром он был в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре в деревне Куремяэ (Эстония), сообщил РИА Новости источник в ЭПЦ. "Из Таллина уехал. Сегодня митрополит Евгений был в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре в Куремяэ, там сегодня была служба в день памяти блаженной Ксении Петербургской. Это было утром", – сказал собеседник агентства. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии ранее уведомил митрополита Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство, истекающего 6 февраля. В связи с этим митрополит должен покинуть страну. Сам митрополит Евгений называл решение МВД "политически мотивированным" и направлял в департамент полиции и погранохраны свои возражения. Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине. В проповеди после литургии 5 февраля в Александро-Невском соборе Таллина митрополит Евгений сказал, что продолжит дистанционно руководить ЭПЦ при посредстве викариев. ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году.

https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html

https://ria.ru/20240118/estoniya-1922047340.html

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