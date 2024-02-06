В Эстонии признали, что Россия превзошла ожидания в выпуске боеприпасов
Глава сил обороны Эстонии: Россия превзошла ожидания в производстве боеприпасов
© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем признал, что России превзошла ожидания в производстве боеприпасов, отметив также, что у РФ нет недостатка в военных, передает агентство Блумберг.
Как сообщает агентство со ссылкой на Херема, "за последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее". По словам эстонского генерала, речь идет о нескольких миллионах снарядов в год.
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"Помимо этого, у нее (России) нет проблем с поиском военных", - отметил он.
В начале января в Минобороны России сообщили, что ежедневно более полутора тысяч россиян пишут заявления о приёме на военную службу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.