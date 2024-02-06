https://ria.ru/20240206/ekvador-1925721698.html
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре - РИА Новости, 06.02.2024
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре
Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:45
2024-02-06T15:45
2024-02-06T15:45
в мире
эквадор
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание Primicias со ссылкой на главу ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара."Эквадор выполняет все фитосанитарные протоколы, поэтому пригласит технических специалистов из российского фитосанитарного ведомства приехать в страну и проверить их выполнение", - пишет издание со ссылкой на Саласара.Он также заявил, что ассоциация просит отменить меры РФ, наложенные на Эквадор, назвав их "чрезмерно жесткими".В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.Ранее Саласар заявил РИА Новости, что Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору по ограничению ввоза бананов, надеется на разрешение ситуации.
https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
В мире, Эквадор, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре
Эквадор пригласил российских специалистов проверить нормы выращивания бананов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание Primicias
со ссылкой на главу ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара.
"Эквадор выполняет все фитосанитарные протоколы, поэтому пригласит технических специалистов из российского фитосанитарного ведомства приехать в страну и проверить их выполнение", - пишет издание со ссылкой на Саласара.
Он также заявил, что ассоциация просит отменить меры РФ, наложенные на Эквадор, назвав их "чрезмерно жесткими".
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
Ранее Саласар заявил РИА Новости, что Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору
по ограничению ввоза бананов, надеется на разрешение ситуации.
Чего ждать после запрета на ввоз бананов из Эквадора