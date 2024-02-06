https://ria.ru/20240206/ekvador-1925721698.html

Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре

Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре - РИА Новости, 06.02.2024

Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре

Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:45

2024-02-06T15:45

2024-02-06T15:45

в мире

эквадор

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание Primicias со ссылкой на главу ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара."Эквадор выполняет все фитосанитарные протоколы, поэтому пригласит технических специалистов из российского фитосанитарного ведомства приехать в страну и проверить их выполнение", - пишет издание со ссылкой на Саласара.Он также заявил, что ассоциация просит отменить меры РФ, наложенные на Эквадор, назвав их "чрезмерно жесткими".В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.Ранее Саласар заявил РИА Новости, что Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору по ограничению ввоза бананов, надеется на разрешение ситуации.

https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)