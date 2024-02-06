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Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре - РИА Новости, 06.02.2024
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15:45 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ekvador-1925721698.html
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре - РИА Новости, 06.02.2024
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре
Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:45
2024-02-06T15:45
в мире
эквадор
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание Primicias со ссылкой на главу ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара."Эквадор выполняет все фитосанитарные протоколы, поэтому пригласит технических специалистов из российского фитосанитарного ведомства приехать в страну и проверить их выполнение", - пишет издание со ссылкой на Саласара.Он также заявил, что ассоциация просит отменить меры РФ, наложенные на Эквадор, назвав их "чрезмерно жесткими".В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.Ранее Саласар заявил РИА Новости, что Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору по ограничению ввоза бананов, надеется на разрешение ситуации.
https://ria.ru/20240206/banany-1925705792.html
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в мире, эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
В мире, Эквадор, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Российских специалистов пригласили проверить выращивание бананов в Эквадоре

Эквадор пригласил российских специалистов проверить нормы выращивания бананов

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкСвязки бананов
Связки бананов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Связки бананов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне мер Россельхознадзора по ввозу бананов, пишет местное издание Primicias со ссылкой на главу ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара.
"Эквадор выполняет все фитосанитарные протоколы, поэтому пригласит технических специалистов из российского фитосанитарного ведомства приехать в страну и проверить их выполнение", - пишет издание со ссылкой на Саласара.
Он также заявил, что ассоциация просит отменить меры РФ, наложенные на Эквадор, назвав их "чрезмерно жесткими".
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
Ранее Саласар заявил РИА Новости, что Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору по ограничению ввоза бананов, надеется на разрешение ситуации.
Бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Чего ждать после запрета на ввоз бананов из Эквадора
15:34
 
В миреЭквадорРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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