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Адвокат оценил вероятность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину - РИА Новости, 06.02.2024
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02:26 06.02.2024 (обновлено: 02:36 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ekstraditsiya-1925582435.html
Адвокат оценил вероятность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину
Адвокат оценил вероятность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину - РИА Новости, 06.02.2024
Адвокат оценил вероятность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину
Вероятность экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из Аргентины на Украину крайне мала, суд по данному вопросу автоматом приостановлен из-за поданного запроса на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:26
2024-02-06T02:36
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Вероятность экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из Аргентины на Украину крайне мала, суд по данному вопросу автоматом приостановлен из-за поданного запроса на политическое убежище, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар."Запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока будет твердое решение (об убежище)", - сказал он, добавив, что порой процесс получения убежища довольно долгий, может занимать годы."Кроме того, Игорь запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине. И мы ставим (перед аргентинской стороной – ред.) вопрос о том, что гражданин России не может быть подвержен на Украине справедливому суду. Его преследуют, потому что он русский. Это война экстрадиций и санкций", - добавил он.По словам Рубилара, экстрадиция также вряд ли возможна, поскольку совершенное им преступление не является тяжелым, в Аргентине он бы получил за него около года тюрьмы. Кроме того, обвинения Украины "очень туманны". "Маловероятно, что его экстрадируют", - сказал адвокат.Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине.
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аргентина, украина, в мире, россия
Аргентина, Украина, В мире, Россия
Адвокат оценил вероятность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину

Адвокат: шанс экстрадиции россиянина Чуркина из Аргентины на Украину крайне мал

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев – РИА Новости. Вероятность экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из Аргентины на Украину крайне мала, суд по данному вопросу автоматом приостановлен из-за поданного запроса на политическое убежище, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар.
«
"Запрос на получение политического убежища парализует экстрадицию до тех пор, пока будет твердое решение (об убежище)", - сказал он, добавив, что порой процесс получения убежища довольно долгий, может занимать годы.
"Кроме того, Игорь запросил гражданство Аргентины, потому что здесь родилась его дочь. Аргентинский закон дает ему право на суд в Аргентине. И мы ставим (перед аргентинской стороной – ред.) вопрос о том, что гражданин России не может быть подвержен на Украине справедливому суду. Его преследуют, потому что он русский. Это война экстрадиций и санкций", - добавил он.
По словам Рубилара, экстрадиция также вряд ли возможна, поскольку совершенное им преступление не является тяжелым, в Аргентине он бы получил за него около года тюрьмы. Кроме того, обвинения Украины "очень туманны". "Маловероятно, что его экстрадируют", - сказал адвокат.
Тридцатого января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине.
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