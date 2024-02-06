https://ria.ru/20240206/dtp-1925800037.html

Столкнувшиеся в Петербурге автомобили сбили пенсионерку на тротуаре

Столкнувшиеся в Петербурге автомобили сбили пенсионерку на тротуаре - РИА Новости, 06.02.2024

Столкнувшиеся в Петербурге автомобили сбили пенсионерку на тротуаре

Автомобили при столкновении в городе Пушкин вынесло на тротуар, где стояла пенсионерка, что привело к наезду на женщину, по данному факту проводится проверка,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:11

2024-02-06T20:11

2024-02-06T20:11

происшествия

авто

санкт-петербург

пушкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Автомобили при столкновении в городе Пушкин вынесло на тротуар, где стояла пенсионерка, что привело к наезду на женщину, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Установлено, что водитель автомобиля "Форд", двигаясь по Октябрьскому бульвару от Школьной улицы к Церковной, при выполнении поворота налево совершил столкновение с автомобилем "Киа", двигавшимся в попутном направлении. В результате столкновения оба автомобиля вынесло на тротуар, с последующим наездом на 71-летнюю женщину, ожидавшую разрешающего сигнала светофора", - сообщает пресс-служба. Женщина получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Травмы также получила и 31-летняя пассажир "Форда", которая также госпитализирована. "Полиция начала проверку всех обстоятельств происшествия", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html

санкт-петербург

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происшествия, авто, санкт-петербург, пушкин