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Столкнувшиеся в Петербурге автомобили сбили пенсионерку на тротуаре
Столкнувшиеся в Петербурге автомобили сбили пенсионерку на тротуаре - РИА Новости, 06.02.2024
Столкнувшиеся в Петербурге автомобили сбили пенсионерку на тротуаре
Автомобили при столкновении в городе Пушкин вынесло на тротуар, где стояла пенсионерка, что привело к наезду на женщину, по данному факту проводится проверка,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:11
2024-02-06T20:11
2024-02-06T20:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Автомобили при столкновении в городе Пушкин вынесло на тротуар, где стояла пенсионерка, что привело к наезду на женщину, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Установлено, что водитель автомобиля "Форд", двигаясь по Октябрьскому бульвару от Школьной улицы к Церковной, при выполнении поворота налево совершил столкновение с автомобилем "Киа", двигавшимся в попутном направлении. В результате столкновения оба автомобиля вынесло на тротуар, с последующим наездом на 71-летнюю женщину, ожидавшую разрешающего сигнала светофора", - сообщает пресс-служба. Женщина получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Травмы также получила и 31-летняя пассажир "Форда", которая также госпитализирована. "Полиция начала проверку всех обстоятельств происшествия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, пушкин
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Пушкин
Столкнувшиеся в Петербурге автомобили сбили пенсионерку на тротуаре
Столкнувшиеся в Пушкине автомобили сбили 71-летнюю женщину на тротуаре