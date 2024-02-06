https://ria.ru/20240206/dtp-1925786250.html

В ДТП в Свердловской области погиб один человек

В ДТП в Свердловской области погиб один человек - РИА Новости, 06.02.2024

В ДТП в Свердловской области погиб один человек

Один человек погиб, шестеро, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:12

2024-02-06T19:12

2024-02-06T19:25

происшествия

свердловская область

toyota corolla

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Nissan Qashqai произошло на 50-м километре трассы "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск". "В результате инцидента водитель автомашины Toyota погибла на месте происшествия, еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение транспортного потока на данном участке не ограничено.

https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html

свердловская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, свердловская область, toyota corolla