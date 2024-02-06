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В ДТП в Свердловской области погиб один человек - РИА Новости, 06.02.2024
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19:12 06.02.2024 (обновлено: 19:25 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/dtp-1925786250.html
В ДТП в Свердловской области погиб один человек
В ДТП в Свердловской области погиб один человек - РИА Новости, 06.02.2024
В ДТП в Свердловской области погиб один человек
Один человек погиб, шестеро, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:12
2024-02-06T19:25
происшествия
свердловская область
toyota corolla
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Nissan Qashqai произошло на 50-м километре трассы "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск". "В результате инцидента водитель автомашины Toyota погибла на месте происшествия, еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Уточняется, что движение транспортного потока на данном участке не ограничено.
https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, toyota corolla
Происшествия, Свердловская область, Toyota Corolla
В ДТП в Свердловской области погиб один человек

В Свердловской области столкнулись две машины, один человек погиб, 6 пострадали

© Фото : ГИБДД Свердловской области/TelegramМесто ДТП на трассе "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск" вблизи Нижнего Тагила. 6 февраля 2024
Место ДТП на трассе Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск вблизи Нижнего Тагила. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : ГИБДД Свердловской области/Telegram
Место ДТП на трассе "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск" вблизи Нижнего Тагила. 6 февраля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства.
По предварительным данным, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Nissan Qashqai произошло на 50-м километре трассы "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск".
«
"В результате инцидента водитель автомашины Toyota погибла на месте происшествия, еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение транспортного потока на данном участке не ограничено.
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ПроисшествияСвердловская областьToyota Corolla
 
 
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