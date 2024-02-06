В ДТП в Свердловской области погиб один человек
В Свердловской области столкнулись две машины, один человек погиб, 6 пострадали
© Фото : ГИБДД Свердловской области/TelegramМесто ДТП на трассе "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск" вблизи Нижнего Тагила. 6 февраля 2024
© Фото : ГИБДД Свердловской области/Telegram
Место ДТП на трассе "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск" вблизи Нижнего Тагила. 6 февраля 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства.
По предварительным данным, столкновение автомобилей Toyota Corolla и Nissan Qashqai произошло на 50-м километре трассы "Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск".
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"В результате инцидента водитель автомашины Toyota погибла на месте происшествия, еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение транспортного потока на данном участке не ограничено.