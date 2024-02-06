https://ria.ru/20240206/dtp-1925783605.html
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.02.2024
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:00
2024-02-06T19:00
2024-02-06T19:00
происшествия
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На Малой Сухаревской площади в районе дома 12 (внутренняя сторона Садового кольца) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Департамент рекомендует объезжать участок ДТП.
https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, садовое кольцо (москва), москва
Происшествия, Садовое кольцо (Москва), Москва
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне Садового кольца в Москве