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На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.02.2024
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19:00 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/dtp-1925783605.html
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.02.2024
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:00
2024-02-06T19:00
происшествия
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На Малой Сухаревской площади в районе дома 12 (внутренняя сторона Садового кольца) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Департамент рекомендует объезжать участок ДТП.
https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html
садовое кольцо (москва)
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происшествия, садовое кольцо (москва), москва
Происшествия, Садовое кольцо (Москва), Москва
На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне Садового кольца в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники ДПС ГИБДД . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
«
"На Малой Сухаревской площади в районе дома 12 (внутренняя сторона Садового кольца) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Департамент рекомендует объезжать участок ДТП.
Место ДТП, где произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей в поселении Щаповском в Новой Москве. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В массовом ДТП в Новой Москве пострадали четыре человека
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ПроисшествияСадовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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