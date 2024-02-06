https://ria.ru/20240206/dtp-1925783605.html

На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей

На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.02.2024

На Садовом кольце в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:00

2024-02-06T19:00

2024-02-06T19:00

происшествия

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На Малой Сухаревской площади в районе дома 12 (внутренняя сторона Садового кольца) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Департамент рекомендует объезжать участок ДТП.

https://ria.ru/20240206/dtp-1925611863.html

садовое кольцо (москва)

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, садовое кольцо (москва), москва