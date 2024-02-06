https://ria.ru/20240206/drony-1925732168.html

В алтайском вузе открыли лабораторию для проектирования дронов

В алтайском вузе открыли лабораторию для проектирования дронов - РИА Новости, 06.02.2024

В алтайском вузе открыли лабораторию для проектирования дронов

Лабораторию для проектирования и конструирования дронов открыли в Алтайском государственном техническом университете, там будут создавать новые модели... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:10

2024-02-06T16:10

2024-02-06T16:10

технологии

алтайский край

алтайский государственный технический университет

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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Лабораторию для проектирования и конструирования дронов открыли в Алтайском государственном техническом университете, там будут создавать новые модели беспилотников, а также учить ремонтировать и разминировать их, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в своем телеграм-канале."Лабораторию цифровых и интеллектуальных технологий открыли в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова сегодня, 6 февраля… Лаборатория разделена на три независимых зоны: лабораторию аддитивных технологий... Вторая зона – лаборатория по проектированию и конструированию беспилотных летательных аппаратов. Здесь происходит сборка, доработка и пайка беспилотных летательных аппаратов. Третья зона лаборатории – конструкторское бюро по разработке интеллектуальных приборов и систем контроля", - говорится в сообщении. По словам ректора вуза Андрея Маркова, лаборатория станет площадкой для создания собственных моделей беспилотных летательных аппаратов различного назначения. "Сейчас очень востребованы операторы беспилотников, специалисты по проектированию, разминированию, управлению, ремонту беспилотников. У нас для подготовки таких специалистов имеется и кадровый ресурс, и возможности для практической подготовки, отличная материальная база", - отметил Марков.

https://ria.ru/20240206/savitskiy-1925616880.html

алтайский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, алтайский край, алтайский государственный технический университет