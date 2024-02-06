В алтайском вузе открыли лабораторию для проектирования дронов
В вузе на Алтае открыли лабораторию для проектирования и конструирования дронов
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Лабораторию для проектирования и конструирования дронов открыли в Алтайском государственном техническом университете, там будут создавать новые модели беспилотников, а также учить ремонтировать и разминировать их, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в своем телеграм-канале.
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"Лабораторию цифровых и интеллектуальных технологий открыли в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова сегодня, 6 февраля… Лаборатория разделена на три независимых зоны: лабораторию аддитивных технологий... Вторая зона – лаборатория по проектированию и конструированию беспилотных летательных аппаратов. Здесь происходит сборка, доработка и пайка беспилотных летательных аппаратов. Третья зона лаборатории – конструкторское бюро по разработке интеллектуальных приборов и систем контроля", - говорится в сообщении.
По словам ректора вуза Андрея Маркова, лаборатория станет площадкой для создания собственных моделей беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
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"Сейчас очень востребованы операторы беспилотников, специалисты по проектированию, разминированию, управлению, ремонту беспилотников. У нас для подготовки таких специалистов имеется и кадровый ресурс, и возможности для практической подготовки, отличная материальная база", - отметил Марков.