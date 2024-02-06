https://ria.ru/20240206/drony-1925603359.html
"Алмаз-Антей" проработал много вариантов дронов, заявил замгендира Савицкий
"Алмаз-Антей" проработал много вариантов дронов, заявил замгендира Савицкий - РИА Новости, 06.02.2024
"Алмаз-Антей" проработал много вариантов дронов, заявил замгендира Савицкий
Созданный в прошлом году координационный центр по беспилотным системам Концерна ВКО "Алмаз-Антей" проработал много вариантов беспилотников, в том числе дроны... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:17
2024-02-06T09:17
2024-02-06T10:07
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
технологии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Созданный в прошлом году координационный центр по беспилотным системам Концерна ВКО "Алмаз-Антей" проработал много вариантов беспилотников, в том числе дроны для специальных задач, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий. "В рамках работы этого центра было рассмотрено большое количество вариантов беспилотных летательных аппаратов для применения в разных целях, в том числе и для специальных задач, и для задач, связанных с исполнением федерального проекта БАС (беспилотные авиационные системы – ред.). Проводились испытания беспилотников на полигонах при всевозможных нагрузках", - рассказал Савицкий. В результате, уточнил он, были отобраны наиболее жизнеспособные проекты, и одним из главных критериев было использование отечественной элементной базы. "Сегодня испытания беспилотников активно продолжаются на полигонах в различных условиях", - уточнил заместитель генерального директора. Также координационный центр рассматривал вопросы по наземному оборудованию для контроля, отслеживания и идентификации беспилотников и беспилотных систем в едином воздушном пространстве. В итоге из достаточно большого количества предложений были отобраны оптимальные варианты систем с российским программным обеспечением. Сейчас проводится работа по замене в ранее выбранных системах компонентов аппаратного комплекса на отечественные аналоги, отметил Савицкий. "Алмаз-Антей" представляет ряд своих решений в области беспилотной авиации на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля.
https://ria.ru/20240206/sistema-1925588226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, концерн пво "алмаз-антей", технологии
Безопасность, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Технологии
"Алмаз-Антей" проработал много вариантов дронов, заявил замгендира Савицкий
"Алмаз-Антей" проработал разные варианты БПЛА, в том числе для спецзадач
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Созданный в прошлом году координационный центр по беспилотным системам Концерна ВКО "Алмаз-Антей" проработал много вариантов беспилотников, в том числе дроны для специальных задач, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.
"В рамках работы этого центра было рассмотрено большое количество вариантов беспилотных летательных аппаратов для применения в разных целях, в том числе и для специальных задач, и для задач, связанных с исполнением федерального проекта БАС (беспилотные авиационные системы – ред.). Проводились испытания беспилотников на полигонах при всевозможных нагрузках", - рассказал Савицкий.
"Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА
В результате, уточнил он, были отобраны наиболее жизнеспособные проекты, и одним из главных критериев было использование отечественной элементной базы. "Сегодня испытания беспилотников активно продолжаются на полигонах в различных условиях", - уточнил заместитель генерального директора.
Также координационный центр рассматривал вопросы по наземному оборудованию для контроля, отслеживания и идентификации беспилотников и беспилотных систем в едином воздушном пространстве. В итоге из достаточно большого количества предложений были отобраны оптимальные варианты систем с российским программным обеспечением. Сейчас проводится работа по замене в ранее выбранных системах компонентов аппаратного комплекса на отечественные аналоги, отметил Савицкий.
"Алмаз-Антей" представляет ряд своих решений в области беспилотной авиации на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, которая проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля.
На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет оборудование для БПЛА