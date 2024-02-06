https://ria.ru/20240206/drony-1925589291.html

Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ

Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ

Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в районе села Вербовое на запорожском... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:18

2024-02-06T05:18

2024-02-06T05:18

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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель – блиндаж с пехотой противника в опорном пункте... Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в блиндаже. Повторным ударом второго FPV-дрона было уничтожено еще несколько украинских боевиков", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что после нанесения удара двумя FPV-дронами потери ВСУ составили до отделения пехоты.

https://ria.ru/20240206/sistema-1925588226.html

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