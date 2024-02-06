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Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/drony-1925589291.html
Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ
Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ
Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в районе села Вербовое на запорожском... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:18
2024-02-06T05:18
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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель – блиндаж с пехотой противника в опорном пункте... Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в блиндаже. Повторным ударом второго FPV-дрона было уничтожено еще несколько украинских боевиков", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что после нанесения удара двумя FPV-дронами потери ВСУ составили до отделения пехоты.
https://ria.ru/20240206/sistema-1925588226.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Ставропольские десантники дронами уничтожили в блиндаже пехоту ВСУ

Расчеты FPV-дронов ВДВ поразили в блиндаже на Запорожском направлении пехоту ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 фев – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ в районе села Вербовое на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель – блиндаж с пехотой противника в опорном пункте... Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в блиндаже. Повторным ударом второго FPV-дрона было уничтожено еще несколько украинских боевиков", - сообщили в МО.
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В ведомстве добавили, что после нанесения удара двумя FPV-дронами потери ВСУ составили до отделения пехоты.
 
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