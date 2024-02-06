https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html

"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала

"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала - РИА Новости, 06.02.2024

"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала

"Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:54

2024-02-06T10:54

2024-02-06T11:06

концерн пво "алмаз-антей"

безопасность

технологии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров, рассказал РИА Новости представитель завода.Опытный образец нового беспилотника впервые представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, который проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля."Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолетным крылом для повышения скорости и дальности полёта. Основное назначение "Настасьи" - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км", - сообщил представитель завода. Он уточнил, что дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полёта аппарата достигает 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями: четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и ещё один над крылом для крейсерского полёта по-самолетному.Представитель завода уточнил, что вся электроника дрона полностью отечественного производства. По его словам, "на сегодняшний день БПЛА прошёл цикл испытаний на полигонах".

https://ria.ru/20240206/kontrol_bpla-1925590961.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

концерн пво "алмаз-антей", безопасность, технологии