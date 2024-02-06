https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала - РИА Новости, 06.02.2024
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала
"Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:54
2024-02-06T10:54
2024-02-06T11:06
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров, рассказал РИА Новости представитель завода.Опытный образец нового беспилотника впервые представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, который проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля."Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолетным крылом для повышения скорости и дальности полёта. Основное назначение "Настасьи" - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км", - сообщил представитель завода. Он уточнил, что дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полёта аппарата достигает 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями: четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и ещё один над крылом для крейсерского полёта по-самолетному.Представитель завода уточнил, что вся электроника дрона полностью отечественного производства. По его словам, "на сегодняшний день БПЛА прошёл цикл испытаний на полигонах".
https://ria.ru/20240206/kontrol_bpla-1925590961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
концерн пво "алмаз-антей", безопасность, технологии
Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Безопасность, Технологии
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров, рассказал РИА Новости представитель завода.
Опытный образец нового беспилотника впервые представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, который проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля.
"Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолетным крылом для повышения скорости и дальности полёта. Основное назначение "Настасьи" - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км", - сообщил представитель завода. Он уточнил, что дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полёта аппарата достигает 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями: четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и ещё один над крылом для крейсерского полёта по-самолетному.
Представитель завода уточнил, что вся электроника дрона полностью отечественного производства. По его словам, "на сегодняшний день БПЛА прошёл цикл испытаний на полигонах".
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