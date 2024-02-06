Рейтинг@Mail.ru
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 06.02.2024 (обновлено: 11:06 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала - РИА Новости, 06.02.2024
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала
"Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:54
2024-02-06T11:06
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925622234_13:0:1012:562_1920x0_80_0_0_e7991392a7e0f883f4a5269e689cdd27.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров, рассказал РИА Новости представитель завода.Опытный образец нового беспилотника впервые представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, который проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля."Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолетным крылом для повышения скорости и дальности полёта. Основное назначение "Настасьи" - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км", - сообщил представитель завода. Он уточнил, что дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полёта аппарата достигает 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями: четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и ещё один над крылом для крейсерского полёта по-самолетному.Представитель завода уточнил, что вся электроника дрона полностью отечественного производства. По его словам, "на сегодняшний день БПЛА прошёл цикл испытаний на полигонах".
https://ria.ru/20240206/kontrol_bpla-1925590961.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925622234_154:0:923:577_1920x0_80_0_0_5f976033dce300c56a1a2e5f08547afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
концерн пво "алмаз-антей", безопасность, технологии
Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Безопасность, Технологии
"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала

"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала

© Фото : РИА НовостиДрон-конвертоплан "Настасья"
Дрон-конвертоплан Настасья - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : РИА Новости
Дрон-конвертоплан "Настасья"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров, рассказал РИА Новости представитель завода.
Опытный образец нового беспилотника впервые представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, который проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля.
"Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолетным крылом для повышения скорости и дальности полёта. Основное назначение "Настасьи" - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км", - сообщил представитель завода. Он уточнил, что дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полёта аппарата достигает 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями: четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и ещё один над крылом для крейсерского полёта по-самолетному.
Представитель завода уточнил, что вся электроника дрона полностью отечественного производства. По его словам, "на сегодняшний день БПЛА прошёл цикл испытаний на полигонах".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками
06:05
 
Концерн ПВО "Алмаз-Антей"БезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала